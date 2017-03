MIKE SINGER kommt auf Tour nach Kassel am 30.03.2017

Werbung Werbung



MIKE SINGER bringt alles mit, was ein Superstar braucht: Stimme, Aussehen und Professionalität. Bei dem 17-jährigen Offenburger stimmt einfach das Gesamtpaket. Das sehen seine fast 3 Millionen Fans auf Social Media genauso, denn vor Kommentaren, Nachrichten und Liebesbekundungen kann sich der deutsche Überflieger nicht mehr retten. Seine Mikinators, wie sich seine Fans liebevoll nennen, sind immer für ihn da. Mit seinem Erstlingswerk „KARMA“ hat es MIKE SINGER direkt auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft! „Die Musik hat in meinem Leben immer den Mittelpunkt gebildet. Seit Jahren arbeite ich darauf hin, endlich meinen Traum leben zu können. Ich bin wahnsinnig stolz darauf mein Album zu präsentieren und jetzt als ernstzunehmender Musiker wahrgenommen zu werden“, sagt er stolz.

Eins steht fest: MIKE SINGER lebt den deutschen Musik(er)-Traum! In nur 3 Jahren schaffte er es mit Fleiß und der Klangfarbe seiner Stimme zum Major-Plattendeal. Wie viele andere junge Künstler vor ihm, nutzt er die Plattform YouTube für seine Musik, und das bereits seitdem er 13 Jahre ist! Seine ersten Videos waren Coversongs bekannter Künstler, seine Fanbase wuchs kontinuierlich – Instagram, Snapchat und Musical.ly trieben den Hype um ihn weiter voran. Über YouTuber und DJ Simon Desue lernte MIKE SINGER seinen heutigen Manager kennen. Die Weichen für etwas ganz Großes wurden gestellt: Erste eigene Songs wurden aufgenommen und Videos produziert. Der Clip zu „Nur mit dir“ aus dem Jahr 2015 wurde millionenfach geklickt. So wurde auch der Major-Plattenriese Warner Music auf den talentierten Deutschen aufmerksam. Mit 16 Jahren hatte Mike Singer seinen ersten Plattendeal in der Tasche! Das können nur einige wenige von sich behaupten. Seither lebt der sympathische Sänger seinen Traum: Album-Produktion, diverse Single-Veröffentlichungen („Karma“, „Bring mich zum Singen“, „Egal“ und „1Life“), Fotoshootings, Interviews und Promotouren sowie ab Ende März 2017 die erste eigene Headliner-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und ganz nebenher rockt Mike noch sein Abitur! Eine Doppelbelastung, die er professionell und motiviert meistert und die ihm viel Anerkennung einbringt.

Sein erstes Single-Video „Karma“, das er Anfang November veröffentlichte, klickte innerhalb von 2 Monaten über 3 Millionen Mal auf YouTube. Und das war nur ein erstes Puzzleteil des Masterplans: Mit dem Album „Karma“ hat Mike Singer mittlerweile den Musik-Gipfel erklommen und für reichlich Furore gesorgt. „Das Album hat viele verschiedene Facetten, mit modernen Beats, die jeden mitreißen und ansprechen“, erzählt Mike über sein Debüt.

Mit coolen internationalen Musiker-Freunden wie gnash, Anne-Marie und Bebe Rexha (mit denen er bereits zusammenarbeitete) sowie seiner Crew und ganz #teamsinger im Rücken ist seine musikalische Geschichte noch lange nicht zu Ende geschrieben. Im Gegenteil: MIKE SINGER hat noch viel vor und „Karma“ ist erst der Anfang seiner musikalischen Laufbahn…

Mike Singer KASSEL

Do, 30.03.17, 18:00 Uhr

Hotel Reiss

Werner Hilpert Str. 24, 34117 KASSEL

Von MIKE SINGER wird man noch viel hören! Stay tuned!

PM: Agentur für kreative PR (JH)





