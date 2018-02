KASSEL. Zum traditionellen Gottesdienst am Faschingssonntag lädt die Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften (GKK) ein. Der „Gottesdienst (nicht nur) für Karnevalisten“ findet am Sonntag, 11. Februar 2018 um 10 Uhr in der Evangelischen Kirche Rothenditmold (Wolfhager Straße 180) statt. Der Ehrensenator der Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften (GKK), Pfarrer Dirk Stoll, steht der Liturgie vor und hält die Predigt.

Die Tradition der Narrengottesdienste hatte die Karnevalgesellschaft „Die M-Einser“ wieder belebt und in Pfarrer Dirk Stoll von der Philippus-Kirchengemeinde sofort einen begeisterten Theologen gefunden, der die Verbindung von Kirche und Karneval pflegen wollte. Zu dem Gottesdienst kann man gerne in Kostümen erscheinen. Am Ende spendet er den Segen und wünscht den Närrinnen und Narren Gesundheit und Erfolg dabei, den Menschen bis Aschermittwoch frohe Stunden zu bereiten. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen von Manni Schmelz. Mehr Infos auch auf www.karneval-kassel.de und www.facebook.de/karnevalkassel

PM: Marcus Leitschuh (HJ)

