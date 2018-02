Nächste Woche Donnerstag ist es soweit: Die New York Gospel Stars kommen mit ihrer 10-jährigen Jubiläumstournee in die Ev. Kreuzkirche nach Kassel!

Mit ihrer unverwechselbaren Präsenz und ihrer einzigartigen Stimmgewalt begeisterten die New York Gospel Stars in den letzten Jahren hunderttausende Zuhörer deutschlandweit.

Man kann sich auch dieses Jahr auf ein Konzert der Extraklasse freuen, bei dem die Zuschauer auf eine Reise durch die Geschichte der New York Gospel Stars genommen werden.

Die Tickets gibt es im Vorverkauf für 27,95 € auf unserer Seite (www.LB-EVENTS.de ) oder telefonisch unter 0234/9471940

und für Kurzentschlossene wird es noch Tickets an der Abendkasse für 30 € geben.

Hier die Eckdaten zusammengefasst:

Donnerstag, 15.02.2018

Ev. Kreuzkirche

Luisenstraße 11-15

34119 Kassel

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

PM: Hannah Niederhagen (HJ)

