Es wird geplauscht, gelacht, gesungen und gefeiert: Der Prinzenempfang der Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften (GKK) ist in jedem Jahr ein beliebter Treffpunkt der närrischen Hoheiten aus Nordhessen. Weit über 130 Närrinnen und Narren waren der Einladung von Prinz Stefan I. in den Bürgersaal gefolgt. Rund 10 Prinzenpaare, Zisselhoheiten und Bürgermeister von befreundeten Volksfesten tauschten die Sessionsorden aus und nutzten den Mittag zu Gesprächen. „Das ist das Besondere an unserem Prinzenempfang, denn die Prinzenpaare treffen sich natürlich fast jedes Wochenende bei Veranstaltungen, aber hier kann man auch mal näher in Kontakt kommen“, so der Präsident der GKK, Lars Reiße.

Er betonte, dass der Prinzenempfang traditionell am Jahresanfang der Start in die zweites Hälfte des Karnevals ist. Ab dem 11.11. hatten die Karnevalgesellschaften ihre Eröffnungsveranstaltungen durchgefüht, jetzt folgen Bälle, Sitzungen und Galas, zu der alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Zum Prinzenempfang eingeladen sind jeweils nur Prinzenpaare und ihre Begleiter bzw. die Vorsitzenden der Vereine. Zeremonienmeister Kai Mattis stellte die Prinzenpaare jeweils vor. Deutlich wurde in den Grußworten, dass das Zusammenwachsen der nordhessischen Karnevalvereine immer mehr zunimmt und mehr und mehr Kontakte bestehen.

Das freute sicherlich auch den ranghöchsten Narren. Heiko Rudolph ist Präsident des Karneval-Verband Kurhessen . Zu den Gästen zählte u.a. auch die stellvertretende Stadtverordnetenvorsteherin Jutta Schwalm (CDU) und der Landtagsabgeordnete Wolfgang Decker (SPD). Die Grüße des Magistrats brachte die ehrenamtliche Stadträtin Esther Kalveram (SPD). Wie es sich für Karnevalisten gehört, wurde auch gesungen. Die „Wölfe“ brachten damit den Saal in karnevalistische Stimmung.