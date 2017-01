Prunksitzung für Senioren

Werbung Werbung



Die große Karneval-Prunksitzung für Seniorinnen und Senioren findet am Sonntag, 29. Januar, 15 Uhr, im Festsaal der Kasseler Stadthalle statt. Die Gemeinschaft Kasseler Karnevalvereine hat ihre besten Büttenredner, Tanzmariechen, Gardetanz- und Gesangsgruppen für die Veranstaltung im Rahmen des städtischen Seniorenprogramms aufgeboten. Der Eintritt beträgt acht Euro für den Saal inklusive Kaffeegedeck sowie vier Euro für die Empore ohne Kaffeegedeck. Die Eintrittspreise beinhalten die Hin- und Rückfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln vor und nach der Prunksitzung.

Eintrittskarten gibt es ab Montag, 2. Januar, beim Seniorenbeirat in der Friedrich-Ebert-Straße 10 (gegenüber dem Gloria-Kino, 2. Obergeschoss, Fahrstuhl im Haus), jeweils montags und freitags von 9.30 bis 12 Uhr, Telefon (0561) 787-5100, im Stadtteilzentrum Agathofstraße 48, im DRK Stadtteiltreff Mombach (Philipp-Scheidemann-Haus) sowie bei der Fachkoordination ÄLTER WERDEN in Niederzwehren (FÄN), Frankfurter Straße 300. Ferner sind Karten ab Montag, 9. Januar, montags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr, im Bürgerbüro ÄLTER WERDEN in Harleshausen, Karlshafener Straße 2, erhältlich. Information unter der Telefonnummer (05 61) 7 87-50 24.

Quelle: Stadt Kassel (JH)





