KASSEL – Die Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften (GKK) beginnt am 11.11.17 ab 11.11 Uhr mit einem „Närrischen Frühschoppen“ den Karneval. Die „fünfte Jahreszeit“ wird traditionell bei der Karnevalgesellschaft „Fuldatal-Die Windbiedel“ im Landhaus Meister, Fuldatalstraße 120, 34125 Kassel, eröffnet. Am Abend erfolgt bereits der erste Höhepunkt. Dann zeigen bei der Eröffnungsveranstaltung alle Vereine ihre neuen Tänze, Showdarbietungen und sind die neuen Rede der Büttenredner zu hören. Beginn ist um 20.11 Uhr im Saal des Phillip-Scheidemann-Haus, Holländische Straße 74 34127 Kassel. „Damit nimmt das Narrenschiff Fahrt auf“, so Lars Reiße, Präsident der „Gemeinschaft Kasseler Karnevalsgesellschaften“. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen gibt es unter www.karnval-kassel.de und www.facebook/karnevalkassel.

Kasseler Aktive aus den Karnevalvereinen (privat / nh)

PM: Marcus C. Leitschuh (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp