Die längste aufblasbare Rutsche tourt kostenlos mit der größten mobilen aufblasbaren Riesenrampe durch Deutschland und wird erstmals im Steinweg in Kassel aufgebaut.

Das Wasserrutsch-Event des Sommers tourt wieder durch Deutschland und macht am

und 17. Juni erstmals in Kassel halt. Nur an diesem Wochenende können Familien, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus über 15 Meter Höhe und 100m Länge durch die Stadt rutschen. Kostenlose Tickets gibt es jeweils für zweistündige “Wellen”. Vergeben werden maximal 2 Ticket pro Person. Die kostenlosen Tickets sind pro Tag limitiert und extrem schnell vergriffen. Schaulustige können dem Rutschspektakel auch ohne Karten beiwohnen. Ein Rahmenprogramm mit Musik, Spielen und kühlen Getränken sorgt für sommerliche Stimmung.

Die überdimensionierte Version der amerikanischen Slip n Slide wird in 10 Stadtzentren aufgebaut. Schauisland-reisen City Slide bietet den Rutschwütigen die Gelegenheit bei Geschwindigkeit von bis zu 60km/h durch ihre Stadt zu sausen. Neben dem Rutschspaß wird bei schauinsland-reisen City Slide auch der sportliche Aspekt in den Vordergrund gestellt. Hierbei sind sowohl die Rutschzeit als auch der Rutschstil entscheidend. Ob im stylischen Neoprenanzug oder lieber in traditioneller Bademontur – Je origineller desto besser.

Das Event kennt „keine“ Altersgrenzen. Familien, Kinder, Jugendliche & Erwachsene sind gleichermaßen willkommen – Einzige Regel: Der Teilnehmer muss über 1,20 Meter und mindestens 8 Jahre alt sein. Gerutscht werden, darf nur mit Rutschring. Die über 100.000 Facebook Fans sprechen dafür, dass schauinsland-reisen City Slide das Sommer-Event des Jahres 2018 wird.

Vor Ort wird den Rutschgästen alles geboten. Umkleidekabinen, für das sommerliche Outfit, sowie Garderoben, um das Hab und Gut sicher zu verstauen. Bringe deinen eigenen Ring mit oder hole dir Profi-Rutschringe ab 8€ direkt online, oder vor Ort.

Zu finden sind die limitierten und personalisierten schauinsland City Slide Freitickets auf http://www.city-slide.com/de/de/deine-stadt/kassel . Damit jeder ausreichend rutschen kann und die Wartezeiten nicht zu lang werden, haben die Veranstalter den Eventtag in zweistündige Zeitfenster unterteilt.

KASSEL: 16. bis 17. Juni

Länge: 1 x 100 Meter

Höhe: 15 Meter

Ort: Steinweg

Hier die Startzeiten/Wellen:

Welle 1: 12:00 Uhr – 14:00 Uhr

Welle 2: 14:00 Uhr – 16:00 Uhr

Welle 3: 16:00 Uhr – 18:00 Uhr

PM: City-Slide Global GmbH Köln (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp