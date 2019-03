De Schnidder uss Kassel ( die Schneider aus Kassel) haben Ende Februar gemeinsam mit Gleichgesinnten zum Start des Karnevals in Venedig etwas von dessen Zauber nach Kassel geholt.

Ein Spaziergang in „Kostüm und Maske“ entlang der Fulle-Promenade lockte viele Neugierige an. Von der Insel Siebenbergen zog die beachtliche „Karawane“ durch die Aue mit dem Ziel, vor der Orangerie mit einer schönen Choreografie in Aufstellung zu gehen. Das Ganze war wie alle Aktionen der Schnidder wieder mit einem guten Zweck verbunden. Am Ende des Rundgangs hatte jeder Teilnehmer und natürlich alle Neugierigen die Möglichkeit, für den „Verein für krebskranke Kinder Kassel e.V.“ (https://www.krebskranke-kinder-kassel.de/) zu spenden .

Die Spende von insgesamt 550€ werden Daniel und Chantal von den Schniddern dem Verein am 05.03.2019 direkt vor Ort auf der Station überreichen. Über weitere Spenden freut man sich natürlich!

Die Veranstaltung für nächstes Jahr ist schon für den 15.02.2020 geplant.

Datum: 15.02.2020 (Beginn des Karnevals in Venedig)

Uhrzeit: 14 Uhr

Treffpunkt: Am Eingang der Blumeninsel Siebenbergen

Wer sind die Schnidder? Chantal erklärt: „Wir, „De Schnidder“ sind eine Gruppe von 4 Freunden (Daniel, Christina, Hanne & Chantal) die sich zusammengetan haben, um gemeinsam unsere Hobbies Basteln und Nähen auszuleben.

Wir stellen neben historischen bzw. historisch inspirierten Kleidern und Accessoires auch „normale“ Alltagskleidung und „ nützliche Helferlein“ her.

Manchmal packt uns die Lust, und wir ziehen uns unsere historischen Kleider an und besuchen verschiedene Veranstaltungen im Raum Kassel und Umgebung oder flanieren z.B. in der Aue oder im Bergpark Wilhelmshöhe.

Dies machen wir aber einzig und allein aus Spaß an der Freude und nicht aus kommerziellen Gründen.

Wir wollen unsere Kleider und Accessoires nicht verkaufen, sondern andere Menschen dazu inspirieren, auch mal wieder die Nähmaschine auszupacken oder sich etwas Schönes selber zu basteln.

Wenn uns jemand anschreibt, direkt bei einer Veranstaltung anspricht, oder uns seine Bilder zusendet, freut uns das riesig.

Gerne stehen wir euch bei Fragen zum Thema Basteln und Nähen mit Tipps zur Seite. Natürlich auch nur so gut wir können. Schließlich sind wir alle keine Profis sondern lernen ja auch noch immer gerne was dazu.

Von daher sind wir auch dankbar über jeden Tipp, Trick oder Inspiration.“

Manfred Kittner © Fotos: M.Kittner