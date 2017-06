Werbung Werbung



Am Freitag, dem 23. Juni, staunten viele Passanten über die vielen Prominenten, die in den Kassler Renthof gingen.

Dort fand das Charity Event Arthur, Ulli & Friends statt, welches von Jörg-Friedrich Schmidt organisiert wurde.

Arthur Abraham und Ulli Wegner haben dieses Charity Event ins Leben gerufen um sich für Kinder und Jugendliche stark zu machen, die nicht so viel Glück im Leben haben. So spielten sie und etliche weitere Prominente am Mittag bereits in Wilhelmshöhe für den guten Zweck Golf und kamen abends zu dem Event in den Renthof in Kassel.

Die zahlreichen Erlöse kamen der Hilfsorganisation „Jumpers“ zugute, die sich für bedürftige Kinder und Jugendliche einsetzt.

So sah man unter den Gästen beispielsweise Björn Otto, den ehemaligen Stabhochspringer, der erst kürzlich die Vox-Show „Ewige Helden“ gewonnen hat. Neben zahlreichen Sportlern, die an dem Event teilnahmen wie Sven Ottke und Axel Schulz, kamen auch Gäste aus dem Showbusiness und der Unterhaltungsbranche wie der Sänger der Flippers, Ireen Sheer und viele weitere.

Der perfekt durchorganisierte Abend wurde versüßt durch zahlreiche Köstlichkeiten von Grischäfer.

Doch dies war für die Prominenten nicht entscheidend, sondern es ging in erster Linie darum, die Hilfsorganisation Jumpers zu unterstützen und möglichst viel Geld für diese einzunehmen. Daher wurden später am Abend zusätzlich Tombolalose verkauft, deren Erlös ebenfalls den Jumpers zugute kam.

Selten hatte man in Kassel so viele prominente Gäste aus den unterschiedlichsten Bereichen gemeinsam gesehen. Die perfekte, stilvolle und harmonische Mischung ist Jörg-Friedrich Schmidt zu verdanken, der unter den Prominenten hoch geschätzt ist. Ihm ist es durch seine vielfältigen und ausgezeichneten Kontakte gelungen, eine wunderschöne Atmosphäre, auch durch die Vielfältigkeit aus den unterschiedlichen Bereichen der Gäste, zu schaffen und so die zahlreichen Prominenten dazu zu mobilisieren, sich an dem Charity Event zu beteiligen.

Auch Kassels Oberbürgermeister Bertram Hilgen war vor Ort und dankte Jörg-Friedrich Schmidt, Arthur Abraham, Ulli Wegner (Initiatoren des Projekts) und den zahlreichen Prominenten für die herausragende Unterstützung zu Gunsten der Jumpers.

Wir waren live vor Ort und möchten Ihnen nun in unserem Video einen Eindruck von dem Abend und in erster Linie von der Hilfsorganisation Jumpers verschaffen.





