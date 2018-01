Viele Veranstaltungen: Höhepunkte der Kasseler Narren



Nach dem Jahreswechsel starten die Kasseler Karnevalvereine richtig durch. Die Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaften (GKK) und ihre Mitgliedsgesellschaften halten für jeden Geschmack etwas bereit. Am 27.1.18 startet die Karnevalgesellschaft „Die Pääreschwänze“ in der Ernst-Freudenthal-Halle, Kassel-Wolfsanger mit dem „Kostümball“. Beginn ist um 20.11 Uhr.



Die traditionelle „Grün-Goldene Nacht“ der „KG & TSC Herkules“ ist am 03.02.18 ab 20.11 Uhr im Philipp-Scheidemann-Haus. Die „Weiberfastnacht“ der „KG M-Einser“ im „SVH Clubhaus Harleshausen“ ist schon seit Jahren eine beliebte Veranstaltung zum Beginn der „Tollen Tage“. Beginn ist am 8.2.18 um 20.11 Uhr. Der Rathaussturm der GKK ist am 10.2.18 ab 12.11 Uhr. Nach dem Festzug durch die Innenstadt wird vor und im Rathaus gefeiert. Im Philipp-Scheidemann-Haus wird dann abends am 10.2.18 ab 20.11 Uhr bei der Galasitzung der „KG Fuldatal – Die Windbiedel“ gefeiert. Am Karnevalsonntag (11.2.) findet um 10 Uhr der traditionelle Narrengottesdienst in der Kirche Rothenditmold statt.



Am Rosenmontag (12.2.) gibt es in den Bürgerräumen Wehlheiden ab 19 Uhr den Rosenmontagsball mit Heringsessen der „KG & TSC Herkules“. Ab 20.11 Uhr veranstaltet „Fuldatal – Die Windbiedel“ die Rosenmontagsparty im „Palais Hopp“.



Ausklang ist dann am 13.2.18 ab 20.11 Uhr im Philipp-Scheidemann-Haus. Dort gibt es ein buntes Programm und um null Uhr legen alle Närrinnen und Narren Orden und Kappen nieder. Der Aschermittwoch beginnt.



Veranstaltungen für Kinder



Die Karnevalisten in der „Gemeinschaft Kasseler Karnevalgesellschaft“ (GKK) bieten auch wieder viele Angebote für Kasseler Kinder. Am Samstag, 28.1.2018 bietet die „KG Kassel Süd“ um 14 Uhr in St. Theresia ein buntes Programm. Die „KG Fuldatal – Die Windbiedel“ lädt am 4.2.18 in das Anna-Frank-Heim ein. Am gleichen Tag veranstaltet die „KG M-Einser“ im SVH Clubhaus Harleshausen den Kinderkarneval. Die „Pääreschwänze“ laden am 11.2. ins Hermann-Schasfft-Haus ein und die „KG & TSC Herkules“ in die Bürgerräume Wehlheiden. Beginn ist jeweils um 15 Uhr.





Weitere Infos und Termine der Vereine gibt es unter www.facebook.de/karnevalkassel und www.karneval-kassel.de

