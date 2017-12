KASSEL. Der Vorverkauf für den „Kostümball“ der Karnevalsgesellschaft „Die Pääreschwänze“ hat begonnen. Die Veranstaltung findet am Samstag, 27. Januar 2018 ab 20.00 Uhr in der „Ernst-Freundenthal-Halle“ in Kassel-Wolfsanger statt. Für die richtige Stimmung sorgt die nordhessische Partyband „only 4 you“. Außerdem tritt Verwandlungskünstler Stefan Dietrich auf. Gaststar ist Jeffrey Staten. Soul, Funk , Dance Classics: Seine Musik begeistert. Er war mit seiner eigenen Version von „In Zaire“ und seinem eigenen Hit „This Time“ in den Charts und sorgt jetzt für Tanz- und Partystimmung beim „Kostümball“. Karten gibt es in Kategorien von 13 bis 17 Euro. An der Abendkasse kosten die Restkarten 2 Euro mehr. Vorverkaufsstellen sind “Bachmanns Lädchen” (Ihringshäuser Straße 77), „Audio Fidelity“ (Wilhelmshöher Allee 7), in der Gaststätte Möncheberg (Quellbachweg 1-2) und per Mail an karten@paeaereschwaenze.de. Speisen und Getränke gibt es am Abend zu kleinen Preisen. Kostümierung ist nicht notwendig, aber immer gerne gesehen.

Infos unter www.diepaeaereschwaenze.de und www.Facebook.de/paeaereschwaenze

Hinweis für Onlinemedien, hier der Veranstaltungslink. https://www.facebook.com/events/1230443063724015/

PM: Marcus Leitschuh (HJ)

