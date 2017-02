2 herausragende Musiker aus der Region im Wolfhager Kulturladen

Werbung Werbung



Dienstag,07.02.2017

NADINE FINGERHUT

Nadines Songs sind Poesie und Pop , Melancholie, ganz viel gefühlte Sehnsucht und großer Optimismus. Mit ihrer weichen, klaren Stimme und einer Akustischen Gitarre erzählt sie von Aufbruch, davon wie schön das Leben sein kann und wie wichtig es ist zusammenzuhalten um diese verrückte Welt ein Stück besser zu machen.Wer schon mal ein Nadine Fingerhut- Konzert besucht hat, ist sehr wahrscheinlich mit dem wunderbaren Gefühl nach Hause gegangen, dass wir alles schaffen können, wenn wir es nur wollen und, dass es sich immer lohnt seine Träume zu leben. Die Korbacher Liedermacherin widmet ihr leben seit 6 Jahren voll der Musik und überzeugt mit ihren Texten und Melodien.

MOHR

Anfang 20. Tanzbare Melancholie. Das ist Mohr.

Deutschsprachige Musik mit Anspruch. Anspruch auf jedes Gefühl, welches das Leben mit sich bringt. Höhen und Tiefen vertont und beschrieben mit ausgewählten Worten. Auf der Bühne zu Hause, entweder alleine oder mit druckvoller Band im Rücken. Musik die bewegt, bewegen zur Musik. So ist ein Konzert von Mohr.

Der Sänger und Liederschreiber Mohr kam schon in seinen jungen Jahren täglich mit der Musik in Berührung. Früh kristallisierte sich heraus, dass Musik ein wichtiger Bestandteil seines Lebens sein wird. Mit sieben Jahren begann er, die schwarzen und weißen Tasten am Klavier zu spielen, mit acht Jahren entdeckte er die Gitarre für sich. Das Singen war schon immer da. Seit dem 16. Lebensjahr nutzt Mohr seine eigenen Worte und Melodien, um sich bei Konzerten auszudrücken. Mit 19 spielte Mohr erste eigene Clubkonzerte.

Als Support für Künstler wie Samy Deluxe, Kytes, Philipp Philipp Dittberner oder Namika, auf Open Airs und auf Festivals hat Mohr seine Bühnenpräsenz gefestigt.

Support your local artists !

Es lohnt sich, Restkarten sind noch erhältlich.

© M.Kittner





