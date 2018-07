Erneut ausverkauft heißt es: Ausverkauft! Das Open Flair Festival in Eschwege steht wieder vor der Türe und wie in den Jahren zuvor, ist es bereits zum 11. Mal in Folge vor dem offiziellen Festivalbeginn ausverkauft.

Das Open Flair Festival in Eschwege ist ein beliebtes und bedeutendes Rock – Festival, das auf der Werra-Insel Werdchen stattfindet. Neben dem umfangreichen Musikprogramm gibt es noch ein vielfältiges Rahmenprogramm bestehend aus Kleinkunst, Walk-Acts, Comedy und Kinderunterhaltungsprogramm.

Unter anderem treten dieses Jahrfolgende Bands auf:</strong

Antilopen Gang, Beatsteaks, Betontod, Blackout Problems, Creeper, DeWolff, Drangsal, Drens, Dritte Wahl, Dÿse, Faber, Fatoni, Feine Sahne Fischfilet, Gloria, Gogol Bordello, Graveyard, Gurr, Henning Wehland, Hilltop Hoods, Hot Water Music, Impala Ray, In Flames, Kraftklub, Ibrahim Lässing, Lotte, Mad Caddies, Marteria, Massendefekt, Mister Me, Monsters of Liedermaching, Montreal, Mother’s Cake, Mr. Hurley und die Pulveraffen, Naked Superhero, Northlane, Pascow, Schandmaul, Shoshin, Silverstein, SWMRS, Talco, The Flatliners, The Menzingers, Tocotronic, Tonbandgerät, Trailerpark, Wanda und viele weitere.

Restkarten aus eventuellen letzten Versandrückläufen oder Stornierungsvorgängen sind gegebenenfalls unter der Hotline 05651/9 61 53 erhältlich.

Campingupgrades und Greencamp-Buchungen sind für Ticketinhaber weiterhin unter https://shop.open-flair.de/ möglich.

Tickets für das 35. Open-Flair-Festival vom 7. bis zum 11. August 2019 gibt es diesmal bereits ab Mitternacht direkt nach dem Ende des Beatsteaks-Acts am 12. August 2018 im Online-Shop – die ersten 1000 Tickets gibt es zum Vorzugspreis von 69 Euro.

http://www.open-flair.de/