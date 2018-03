Wolfstage im Tierpark Sababurg

Am 17. und 18. März 2018 dreht sich wieder ein Wochenende lang alles um den Wolf im Tierpark Sababurg!



An vielen Infoständen kann man sich über die vielfältigen Einsatzbereiche der Nachfahren des Wolfes, unserer Haushunde informieren. Diese Hunde zeigen uns am Samstag in einmal täglich stattfindenden Vorführungen, wozu sie in der Lage sind! Sie retten Menschenleben, ziehen Schlitten und vieles mehr!



An beiden Tagen wird ein Wolfsberater vom NABU im Rahmen zweier Vorträge über die scheuen Wölfe berichten.



Abgerundet wird das Programm durch das Lapplandlager und viele Aktionen für Kinder.



Die Höhepunkte der Wolfstage sind die zweimal täglich statt findenden Wolfsfütterungen, in denen Ihnen das Sababurger Rudel persönlich vorgestellt wird. Erleben Sie Spannendes, Faszinierendes und Wissenswertes rund um den Wolf bei unseren „Sababurger Wolfstagen“!

14:00 – 18:00 Uhr in und an der Kirchenscheune

– Infostand Schlittenhunde inklusive Scootertour

– Infostand Rettungshunde

– Infostand Tschechoslowakische Wolfhunde

– Lapplandlager

– Ausstellung des HLNUG „Der Wolf – zurück in Hessen?“

14:00 Uhr Schaufütterung der Wölfe mit vielen Informationen über den Wolf von Dr. Sandy Rödde. Treffpunkt: Aussichtskanzel am Wolfsgehege

(MK)

