Ein Weltstar, der bereits ganze Stadien mit zigtausenden Fans gefüllt hat, begeistert im Wolfhager Kulturzelt. Anastacia präsentiert eine große Schau nach amerikanischer Art. Top Musiker sorgen für präzisen Drive und zwei singende Tänzerinnen für akustische und optische Highlights. Die nur 1.57Meter große Anastacia wirbelt über die Bühne, man merkt ihr die vielen Schicksalsschläge ( 2 Brustkrebsoperationen )und ihr Alter ( 50) nicht an. Das Konzert steht unter dem Motto „Evolution“, dem Titel ihrer neuen CD. Im Laufe des Abends gibt die Amerikanerin alle ihre Hits der letzten fast 20 Jahre zum Besten. So komprimiert vorgetragen, da wird einem erst mal klar, was für ein Weltstar hier in Wolfhagen eine perfekte Show abliefert. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Auch die typischen Äußerungen wie „ I´m so happy to be here“, „thank you so much for coming to my show“ oder „I love „Wulfhägen“ gehören dazu.

Topstimmung, einige Zugaben……… es war das Highlight der Kulturzeltsaison 2018!

M.Kittner ©Fotos: M.Kittner

