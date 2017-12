– Evolution Sommer Tour 2018 Do., 14. Juni 2018 – Kulturzelt Wolfhagen – 20.00 Uhr

Anastacia

Eine Pop-Legende auf der Kulturzelt-Bühne: Anastacia startet im April 2018 ihre Europa-Tournee zu ihrem siebten Studioalbum „Evolution“, das im September 2017 erschienen ist. Sie stellt ihre aktuellen Songs wie „Caught In The Middle“ dann auch dem Wolfhager Publikum vor. Aufgenommen hat Anastacia ihr neues Album in Stockholm mit dem ausführenden Produzenten Anders Bagge (Celine Dion, Janet Jackson, Madonna). „Evolution“ bietet fesselnde Rocknummern, eingängige Popsongs und bewegende Balladen. Über allem liegt ihre unverwechselbare Soulstimme, die zu den markantesten unserer Zeit zählt. Weltweit bekannt wurde die US-Amerikanerin 2000 mit ihren Hits „Not That Kind” und „I’m Outta Love“. Es folgten viele weitere Chart Erfolge wie „Cowboys & Kisses”, „Left Outside Alone”, „Sick and Tired” und „One Day in Your Life”. 2002 steuerte Anastacia mit „Boom“ den offiziellen Song zur Fußball-Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea bei. Mehr als 30 Millionen Platten hat sie mittlerweile verkauft. Anastacia unterstützt die Brustkrebsforschung, nachdem sie bereits zweimal die Krankheit überwunden hat. Die Sängerin möchte Fans, Freunde und Unterstützer dazu ermutigen, für die Erforschung von Brustkrebs zu spenden, damit mehr Frauen diese Erkrankung überleben.

Tickets für diese Veranstaltung im Wolfhager Kulturzelt gibt es für 49,40 € an den bekannten Vorverkaufsstellen:

Wolfhagen: Buchhandlung Mander, HNA Kartenservice, Kulturbüro im Rathaus, Kulturladen Wolfhagen Bad Arolsen: Buchhandlung Kirstein, Touristikzentrum Kassel: HNA Kartenservice Korbach: Bürgerbüro, Waldeckische Landeszeitung sowie in allen Reservix Verkaufsstellen oder natürlich unter: www.kulturzelt.de oder www.kulturkarten.de

(MK) Foto: P.Svenson

