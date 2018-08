Sommerfest im GRÜNEN FOYER der Stiftsruine am Sonntag – Begegnungen mit Stars der 68. Bad Hersfelder Festspiele – Programm für Kinder und Erwachsene

Nach dem großen Erfolg der beiden ersten Sommerfeste wollen die Schauspieler, Sänger, Tänzer und alle anderen Mitwirkenden der Bad Hersfelder Festspiele auch in diesem Jahr wieder ein schönes Fest mit allen Hersfeldern und allen Gästen von außerhalb, die Lust haben, vorbei zu kommen, feiern.

Am Sonntag findet das Sommerfest der 68. Bad Hersfelder Festspiele ab 11 Uhr im GRÜNEN FOYER vor der Stiftsruine statt. Der Eintritt ist frei.

In diesem Jahr werden zwei Schauspieler etwas ganz besonderes anbieten: Sie werden für die Gäste kochen. Pierre Sanoussi-Bliss (in PEER GYNT zu sehen) hat, bevor er die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin besucht hat, eine Ausbildung zum Koch absolviert. Roland Schreglmann spielt nicht nur in SCHAKESPEARE IN LOVE, er präsentierte auch AN DIE TÖPFE, FERTIG, LECKER! (DIE COMEDY-KINDER-KOCHSHOW) des Disney Channel. Die beiden großartigen Schauspieler werden sich am Sonntag an die Töpfe wagen und die Besucher mit leckeren Kostproben überraschen.

Robert Joseph Bartl und Mathias Znidarec sind gerade für ihre Auftritte in INDIEN im Schloss Eichhof von allen Kritikern mit Lob überschüttet worden. Sie werden unter anderem einen kurzen Ausschnitt aus INDIEN bieten.

Maximilian Wigger (PEER GYNT/ SHAKESPEARE IN LOVE) liest aus heiteren Texten, zum Beispiel von Kurt Tucholsky.

Corinna Pohlmann (PEER GYNT) wird singen, Leo Gmelch und Mathias Trippner (INDIEN) werden Musik machen, Jurriaan Bles (HAIR) bietet einen kleinen Tanzkurs für große und kleine Besucher an. Maskenbildnerinnen der Festspiele werden auch in diesem Jahr Kinder schminken und das Team des wortreich bietet Spiele an.

Und zu all diesen kommen viele Schauspieler, Sänger und Tänzer der Inszenierungen dieses Sommers dazu und geben auch gerne Autogramme. Dabei sein werden unter anderen auch Anouschka Renzi, Christian Nickel, Andreas Schmidt-Schaller, Bettina Hauenschild, Simone Kabst, Peter Englert …

Die Firma Bücking wird in und an der Festspiel-Lounge Snacks, Kaffee und Kuchen vorbereiten und es werden sich auch in diesem Jahr wieder viele Gelegenheiten zu schönen, aufregenden und entspannten Begegnungen ergeben.

Bad Hersfelder Festspiele

(MK)