Wer seine Lachmuskeln gerne ausgiebig trainiert und niveauvolle Unterhaltung liebt, sollte am besten schon jetzt den Terminkalender fürs nächste Jahr zücken – und sich einige der Entertainment-Highlights 2018 im Kongress Palais Kassel notieren …

Los geht’s am 13. Januar mit Dieter Nuhr, einem der erfolgreichsten deutschen Comedy-Stars. Dieter Nuhr, der bereits mit dem IQ-Preis der Vereinigung der Hochbegabten ausgezeichnet wurde, schafft es immer wieder, sein Publikum gleichzeitig zum Lachen und zum Denken zu bringen. Das wird ihm sicherlich auch in Kassel mit seinem neuen Programm „Nuhr hier, nur heute“ gelingen. Zwei Stunden lang wird Nuhr im Kongress Palais all diejenigen der Lächerlichkeit preisgeben, die die Welt mit primitiven Ideen beglücken wollen: Ideologen, Populisten und sonstige Heilsprediger. Durch die Kraft des Humors entzieht Nuhr ihnen die gedankliche Geschäftsgrundlage – und das mit seinem ganz speziellen, unverwechselbaren Lächeln im Gesicht …

Endlich: Dr. Eckart von Hirschhausen

Am 18. Januar ist er endlich wieder in Kassel – und wird das Publikum mit seinem gleichnamigen neuen Programm sicherlich wieder restlos begeistern. Nach Glück, Liebe und Wundern widmet sich der Doktor der Nation jetzt dem größten Thema unserer Zeit: der Zeit! Was macht die Zeit mit uns, was machen wir mit unserer Zeit. Kommen Sie ins Kongress Palais und finden Sie es heraus –ein Besuch bei diesem Doktor ist garantiert keine Zeitverschwendung!

Schnell mal was Gutes: Alexander Herrmann

Starkoch Alexander Herrmann geht mit seinem neuen Bühnenprogramm „Schnell mal was Gutes – Die Koch-Late-Night-Show“ 2018 auf große Deutschlandtour und ist am 18. März auch im Kongress Palais zu Gast. Der sympathische Franke verrät Ihnen jede Menge Tipps und Tricks aus der eigenen Sterneküche. Dabei dreht sich seine neue Show vor allem um die schnelle Zubereitung von einfachen Gerichten, die dabei trotzdem frisch und lecker sind. Da kommen Sie garantiert auf den Geschmack!

Das wird lustig: Sascha Grammel

Das Publikum bekommt einfach nicht genug von ihm und seinen Puppen. Deshalb ist Sascha Grammel auch im nächsten Jahr wieder in Deutschland und Österreich unterwegs und präsentiert noch einmal sein erfolgreiches Programm „Ich find’s lustig“. Am 30. und 31. Mai gastiert er an gleich zwei Abenden im Kongress Palais. Dabei können sich seine Fans darauf verlassen, dass alle Puppen wieder mit an Bord sind auf Grammels Gute Laune-Kahn. Freuen Sie sich auf eine typische, rundum grammelige Puppet-Comedy-Show mit verrückter Comedy, leisen und bewegenden Momenten, jeder Menge herrlicher Albernheiten und irrer Überraschungen!

„Wir freuen uns, dem Kasseler Publikum auch 2018 wieder einige der beliebtesten deutschen Comedy-Stars präsentieren zu können“, so Oliver Höppner, Bereichsleiter bei Kassel Marketing und zuständig für die Leitung des Kongress Palais. „Sichern Sie sich am besten jetzt schon Ihre Tickets und genießen Sie einen schönen Abend bei uns im Kongress Palais!“

