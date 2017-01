Das Fernweh befriedigen

Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Wie schon in den vergangenen Jahren findet auch 2017 wieder das nunmehr 14. Fernwehfestival im Zentralen Hörsaalgebäude der Universität Göttingen statt. Am 14. und 15. Januar können Sie Multimediavorträge, Diskussionen und Aktionen rund um das Thema Reisen und Fotografie sehen und hören. Auch für 2017 haben wieder einige prominente Fotografen und Referenten ihr Kommen zugesagt.

Den Auftakt macht diesmal Gereon Römer am Samstag um 14 Uhr mit seinem Vortrag Schottland — Ruf der Freiheit. In seiner neuen Live-Reportage sind die faszinierenden Landschaften ein Schwerpunkt des Naturfotografen. Für seine Panoramaaufnahmen durchquert er das größte Moor Europas, besteigt den höchsten Berg Großbritanniens und paddelt im Kajak von der West- zur Ostküste Schottlands.

Danach nimmt uns um 17 Uhr Günter Grüner mit auf das Abenteuer bike CUBA — Eine Radtour im Rhythmus der Karibik! Durch Regenwälder, bizarre Berglandschaften, an Kolonialstädten und Traumstränden entlang, immer im Kontakt mit den lebensfrohen Kubanern und ihren holprigen Straßen.

Zum Abschluss des Tages um 20 Uhr präsentiert Alexander Huber, einer der bekanntesten Extrembergsteiger Im Licht der Berge. Die unglaublichen Bilder, arrangiert mit faszinierenden Filmsequenzen und steiler Musik, sind ein Erlebnis der besonderen Art.

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit den Kanarischen Inseln. André Schumacher berichtet mit viel Humor und lebendiger Frische über die Kanarischen Inseln, wie sie wohl kaum einer kennt. Weiter geht es um 14 Uhr mit Roland Sonderegger: Zwei fuhren los — Drei kamen zurück ist das Abenteuer einer mehrjährigen Weltreise. Um 17 Uhr berichtet Matthias Hanke über seine Reise auf dem fünftlängsten Fluss Nordamerikas: Abenteuer Yukon — 3.000 km mit dem Kanu bis zur Beringsee.

Den Abschluss macht um 19.30 Uhr erneut Günter Grüner mit einem Vortrag über Skandinavien. Fantastische Eindrücke einer wilden, unbändigen Natur gibt es in diesem außergewöhnlichen Reisevortrag zu sehen — und viele kleine witzige, aber auch spannende Geschichten zu hören, die Erlebnisse einer Traumreise zum Polarkreis.

Wie schon in den Vorjahren werden neben dem Hauptprogramm zusätzlich Themen als Sonderveranstaltungen in den kleinen Hörsälen präsentiert. Im diesem Rahmen bietet sich nach den Vorträgen die Gelegenheit zu Fragen, der gemeinsamen Diskussion und dem Erfahrungsaustausch. So sind am Samstag noch ein Vortrag über den Harz und der Reisebericht Pakistan im Programm. Spannend sind sicherlich auch die Vorträge Oman und Die Anden am Sonntag.

Eintrittskarten gibt es für die Hauptvorträge (Einzel- und Tageskarten) im Vorverkauf in Göttingen bei der Buchhandlung Vaternahm, bei frohnatour, Jack Wolfskin Store, der Tourist-Info und im Internet bei Reservix. Alle anderen Karten sind an der Tageskasse erhältlich.

Veranstaltungsort ist das Zentrale Hörsaalgebäude der Universität Göttingen am Platz der Göttinger Sieben (Google-Maps-Link). Nähere Informationen finden Sie unter www.fernwehfestival.de.

Die Informationen und Fotos dieses Artikels wurden uns vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Die Bildrechte stehen den jeweiligen Autoren zu.







Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge