Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Im letzten Jahr kam er zum Konzert von Johannes Oerding als Vorprogramm in der Stiftsruine und begeisterte mit nur wenigen Songs zur Gitarre das Publikum. In diesem Jahr wird Max Giesinger mit seiner Band als Hauptaktauf der Bühne in den historischen Mauern stehen und den gesamten Konzertabend am 22. August 2017 ab 20:00 Uhr gestalten.

DER JUNGE DER RENNT – 2016 eroberte das aktuelle Album des Karlsruhers die Musiklandschaft. 80 MILLIONEN,die erste Single aus dem Album war der Mega-Hit des Fußball-Sommers, brachte es schnell auf Millionen Views bei YouTube und kletterte bis auf Platz 2 der deutschen Single Charts. Und mit WENN SIE TANZT hat er gleich den nächsten Erfolgs-Song nachgelegt.

Auch live hält der Run auf Giesinger an: Nach einem umfangreichen Open-Air Sommer 2016 mit über 60 Shows und dem Auftritt bei DAS FEST vor 40.000 Menschen in Karlsruhe freut sich Max Giesinger auf die Tour in 2017: „Ich liebe es, viel unterwegs zu sein und kann eigentlich auch nicht zu lang an einem Ort bleiben“, sagt Max Giesinger über sich selbst.

Karten ab Freitag, den 31. März im Ticket-Service am Markt in Bad Hersfeld, online und in allen EVENTIM-Vorverkaufsstellen.

Das Besondere an der Stiftsruine in Bad Hersfeld: Das Publikum sitzt zwischen den historischen Mauern immer trocken und geschützt, denn bei Regen wird das „Faltdach“ von Frei Otto über dem Zuschauerraum ausgefahren.

Tickets und Informationen:

Telefon +49 6621 640200

ticket-service@bad-hersfelder-festspiele.de

www.bad-hersfelder-festspiele.de

Foto: Klaus Sahm





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge