Kassel meets Kölle – bei der AIRPORT GAUDI 2018 mit der „Kölschen“ Nacht.

So eine Party hat Nordhessen noch nicht gesehen – mehr als 5 Stunden beste Unterhaltung. Bei der ersten „Kölschen“ Nacht in der Region Nordhessen / Südniedersachsen kommen am 17. März 2018 alle Partyfreunde voll auf ihre Kosten. Die Newcomer von „Hey Kölle“ – betitelt als „DIE neue Rock-Pop-Party-Sensation“ – heizen mit den besten und bekanntesten Rock- & Pop Songs aus der Stadt am „Rhing“ kräftig ein.

Das ist deutlich mehr als nur Karnevals-Feeling. Mit im Gepäck haben sie die größten Hits von BAP, den Höhnern, Brings, Bläck Fööss, Cat Ballou, Kasalla, Paveier und vielen anderen mehr. Musik „met Häzz“ – die ins Herz geht und die Beine zum Tanzen anregt. Volles Programm also! Außerdem mit an Bord: Schlagerstar Sandy Wagner, der mit seinen Mega-Hits wie „Macarena“ oder „Baby I Love You!“ die Besucher zum Toben bringen wird. Ein DJ sorgt dafür, dass schon ab dem Einlass um 18 Uhr Stimmung aufkommt, dann übernimmt die Onkel + Mac-Show (nicht zuletzt bekannt durch ihren ultracoolen Video-Channel auf YouTube) das Kommando. Der offizielle Beginn ist um 20 Uhr – das Ende ist gegen 1 Uhr geplant.

Termin:

Sa., 17.03.2018,

Beginn: 20 Uhr

(Einlass: ab 18 Uhr – Ende: gegen 01:00 Uhr)

Tickets:

bei AD Ticket sowie allen bekannten VVK-Stellen.

Weitere Infos findet ihr hier:

Die Facebook Fanpage

