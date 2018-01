Zufällig ausgewählte Zuschauer jeder Vorstellung der bisherigen 19 Spieltage wählten die beliebtesten Acts .

Die Troupe Popov holte sich den mit 15 000 Euro dotierten Publikumspreis.

Der Master of Hellfire ( Hubertus Wawra )konnte sich als Zweitplatzierter über 10000 Euro freuen.

Den dritten Publikumspreis ( 5000 Euro) holte sich das Strapaten-Duo Flash of Splash.

In der noch laufenden Abschlusswoche wird die Diabolo Aufführung der China National Acrobatic Troupe durch 3 ( drei!) für Kassel unbekannte Akrobatik Gruppen ersetzt. Man darf gespannt sein!

Das Gastspiel im schwarz-gelben Zelt läuft noch bis zum Sonntag den 14.01.2018.

© M.Kittner

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp