KASSEL. In der Konzertreihe „Con voce“ (mit Gesang) sind am Samstag, 10. März 2018 um 16 Uhr, die Sopranistinnen Traudl Schmaderer und Marta Herman in der Kasseler Elisabethkirche zu hören. Die Bosch-Bornefeld-Orgel spielt Thomas Pieper. Es erklingt das „Stabat Mater“ von Carl Joseph Rodewald. Rodewald (1735 – 1809) wirkte von 1762 bis 1787 als Konzertmeister am Kasseler Hof. Im Rahmen dieser Tätigkeit gehörte es auch zu seinen Aufgaben, Musik für die Katholische Hofkirche St. Elisabeth zu schaffen. Zeitzeugen bescheinigen seinen „Stabat Mater zu Cassel sogar neben dem Haydnschen und Pergolesischen, mehrere Jahre lang, den Beyfall“ (Historisch-Biographisches Lexicon der Tonkünstler, Leipzig 1792). Der Eintritt ist frei.



Traudl Schmaderer ist als Konzert- Oratoriums- und Liedsängerin bekannt und trat in den letzten Jahren mit anspruchsvollen und zugleich meisterhaft interpretierten Konzertprojekten hervor, so unter anderem beim Musikfest Kassel und bei den Kasseler Musiktagen mit. Sie wirkte bei Uraufführungen zeitgenössischer Musik, bei zahlreichen Rundfunk- und CD-Einspielungen mit und tritt regelmäßig in vielen Orten Deutschlands auf.

Marta Herman erhielt ihre Ausbildung an der University of Toronto sowie an der University of Western Ontario in Kanada. Von 2012 bis 2014 war sie Mitglied des Internationalen Opernstudios an der Oper Frankfurt. Seit Januar 2016 gehört Marta Herman zum Opernensemble des Staatstheaters Kassel. In der Spielzeit 2016/17 gab sie ihr Debüt in Mozarts „Die Hochzeit des Figaro“, war „Laura“ in Verdis „Luisa Miller“, und „Emone“ in der Barockoper „Antigona“. Außerdem war in „Elektra“ zu erleben und als „Sandmännchen“ in „Hänsel und Gretel“, wo sie 2017/18 mit der Titelpartie debütiert. Außerdem ist sie in „Jenufa“ und „Die Zauberflöte“ zu erleben.

PM: Marcus Leitschuh (HJ)

