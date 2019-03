Karnevals-Herrenabend in Calden

Comedy, Satire und politische Witze ! Anspruchsvolle Unterhaltung mit Niveau! ??

Nein, halt ! Das war eine andere Veranstaltung.

Der Caldener Karnevals Verein CCC lud zum Herrenabend ein und einige hundert feierwütige „Herren“ folgten dem Ruf.

Wie stellt man sich einen karnevalistischen Herrenabend vor? Viel Alkohol, grölende Männer und nackte Haut? Stimmt! Alles gut geplant : Getränke gegen vorher eingekaufte Chips , Schilder mit einem Wort ( DURST), mit denen man die schnell herbeieilenden Bierlieferanten anlockt, Kurzauftritte, Funkenmarietänzerinnen und aufheizende Auftritte zweier Stripperinnen. Freiwillige, die sich auf der Bühne mehr oder weniger hemmungslos von leichtbekleideten Mädels „ missbrauchen“ lassen, angespornt von ihren Kumpeln. Dann endlich kann der lang erwartete Starauftritt von Erotikstar Micaela Schäfer bejubelt werden. Micaela, ganz Profi, arbeitet ihr Pensum ab. Spielt am Mischpult, verteilt T-Shirts und Schlüpfer, zeigt ihren Körper zunächst ein wenig bekleidet, später ohne alles . Die Bühne wird bestürmt, alle sind glücklich! Ob es auch noch so ist, wenn man sich in den sozialen Medien auf zahllosen Handybildern wiederfindet? Wer weiß?

Der CCC feiert natürlich auch klassischen Karneval mit Büttenreden, Tanzauftritten und Tätä Tätä.

