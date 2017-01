Werbung Werbung



Fackelwanderungen auf dem Hohen Meißner

Am Samstag, den 21. Januar bietet der Naturpark Meißner-Kaufunger Wald wieder eine geführte Fackelwanderung an. Sie startet in der Dämmerung um 16 Uhr am Frau Holle Loipenparkplatz und endet gegen 18 Uhr. Bei der zweistündigen Tour berichtet einer der Naturparkführer Wissenswertes über den Hohen Meißner. Der Winterwald wird von dem Fackellicht und mitzubringenden Taschenlampen beleuchtet. Die Kosten der Wanderung mit oder ohne Fackel betragen 4,50 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 19. Januar erforderlich unter Tel. 0561- 10031382 oder info(a)naturparkmeissner.de

Quelle: Naturpark Meißner-Kaufunger Wald





