Zur Herbstschau des Märchenlandes Reinhardswald heiße ich Sie – auch im Namen der städtischen Gremien – herzlich willkommen.

Die Herbstschau bietet die Möglichkeit, sich ein Bild von den Unternehmen in der Region zu machen und sich über deren Produkte und Dienstleistungen zu informieren.

Dabei wurde der Teilnehmerkreis auf den gesamten Altkreis Hofgeismar ausgeweitet.

Die Besucherinnen und Besucher können sich an einer Vielzahl von Ständen davon überzeugen, dass unsere Wirtschaftsregion hervorragend aufgestellt ist.

Für die Aussteller bietet sich hier eine Plattform, um im Dialog mit den Kunden ihre Leistungsvielfalt zu präsentieren und neue Geschäftsbeziehungen zu knüpfen.

So entsteht eine örtliche Verbundenheit, die mir als Bürgermeister besonders am Herzen liegt.

Allen Aktiven, Organisatoren und Helfern möchte ich an dieser Stelle ein großes Dankeschön sagen.

Ihnen ist es auch zu verdanken, dass wieder ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Rahmenprogramm zusammengestellt werden konnte.

Den Ausstellern wünsche ich viel Erfolg, den Organisatoren einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung und allen Besuchern viel Freude beim Messerundgang sowie erlebnisreiche Stunden in unserer Dornröschenstadt Hofgeismar.

