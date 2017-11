100 Aktive bekommen viel Beifall

KASSEL. Über 100 Aktive sorgten am 11.11. für einen närrischen Auftakt. Die Mitgliedsvereine der „Gemeinschaft Kasseler Karnevalvereine“ (GKK) hatten ins Herrmann-Schafft-Haus geladen. Viele Karnevalisten sowie auch Kommunal- und Landespolitiker waren am 11.11. erschienen. GKK-Präsident Lars Reiße begrüßte die Gäste aus Stadt und Landkreis, darunter auch zahlreiche Prinzenpaare. Durch das Programm führten die beiden Vizepräsidenten Thomas Minkler und Klaus Bruchhäuser. Der Beginn um 20.11 war ein farbenprächtiges Bild. Erstmals nach dem Aschermittwoch marschierte die Standartenträger der Gesellschaften mit den Garden der Karnevalgesellschaften „Die Pääreschwänze“, „Fuldatal – Die Windbiedel“, der „Kassel Süd“, „Herkules“ und der „ M-Einser“ sowie der Elferrat des „Clubs ehemaliger Prinzen“ durch den vollen Saal. Traditionell hielt Britta Rose in ihrer Rolle als „Kasseler Till“ die Eröffnungsrede und verschonte mit spitzer Zunge weder Stadt- und Weltgeschehen.

Zwar ist Karneval eine lustige Sache, aber gerade in seinen Ritualen und Bräuchen geht es als ironische Verfremdung höfischer Rituale streng nach Protokoll zu. Das hatte GKK-Präsident Lars Reiße am Anfang des Abends fest im Blick. Zwar heißt die Veranstaltung „Prinzenproklamation“, aber einen neuen Prinzen gab es in diesem Jahr nicht einzuführen. Stefan Hoffmann war vom Festausschuss der GKK gebeten worden, sein Amt für noch ein weiteres Jahr zu verlängern. Deshalb gab es keine Abdankung und auch keine Amtsübernahme. „Der alte ist auch der neue Prinz“, so Lars Reiße. In Vertretung des Oberbürgermeister danke die ehrenamtliche Stadträtin Esther Kalveram (SPD) nicht nur dem Prinzen sondern allen Aktiven für ihr Engagement und wünschte eine erfolgreiche und verletzungsfreie Session.

Buntes Programm unterhält bestens

Bei dem von Jaqueline Butzmann als Protokollchefin der GKK zusammengestellten Programm machten Büttenreder, Sänger und Tänzer Lust auf die vielen Veranstaltungen der kommenden Wochen. Was wäre Karneval ohne Tänze. Von denen gab es reichlich an diesem Abend. Die „Kasseler Stadtgarde“ der „KG & TSC Herkules“ zeigte mit dem Marschtanz der „Gemischten Garde“, was karnevalistische Tanzsport leisten kann. Nicht ohne Grund wurde die Stadtgarde 2017 Hessenmeister. Auch die Gruppe „Ü15“ der „Pääreschwänze“ hatte einen neuen Tanz einstudiert. In der Bütte stand auch Patrick Hartmann (Fuldatal – Die Windbiedel). Natürlich durfte auch der „FulleFischer“, alias Marcus Leitschuh von den „Pääreschwänzen“ nicht fehlen. Bei den Tanzmariechen begeisterten Julia Hansmann (Pääreschwänze) ebenso wie Jasmin Franzke (Fuldata – Die Windbiedel) und Selina Palt (Herkules). Mit Larissa Selzer & Tarek Zündel begeisterten die Hessenmeister 2017 als Junioren Tanzpaar der „KG & TSC Herkules“. Auch Miriam Pape und Julien-Marcel Butzmann sind Hessenmeister aus diesem Karnevalverein- und Tanzsportclub. Viel Applaus gab es für ihr Können. Für den Gesang an diesem Abend sorgten die Sangesbrüder der „KG & TSC Herkukles“ und auch die „Wölfe“ (Fuldatal – Die Windbiedel) mit ihrem neuen Programm. Der Schautanz der Junioren der Karnevalgesellschaft „Die Pääreschwänze“ griff den Disneyfilm „Vaiana“ auf. Mit dem Schautanz „Titanic“ (Fuldatal – Die Windbiedel) hörte ein stimmungsvoller Abend auf, der Lust auf die Eröffnungsveranstaltungen der einzelnen Karnevalgesellschaften macht.

„Der Anfang ist gelungen, jetzt freuen wir uns auf die Eröffnungsveranstaltungen der einzelnen Vereine“, so GKK-Präsident Lars Reiße. Traditionell werden bei diesen Veranstaltungen auch die inden letzten Monaten einstudierten neuen Schautänze und weitere Premieren die Besucherinnen und Besucher überraschen. Reiße: „Das hier heute war die erste Rakete unseres karnevalistischen Feuerwerkes, jetzt geht es Schlag auf Schlag bis zum großen Finale im nächsten Frühjahr.“

Weitere Termine bis zum Advent

Die Karnevalgesellschaft „Die M-Einser“ starten am 17.11.17 um 20.11 Uhr in die Session. Sie laden in das Clubhaus der Sportvereinigung Harleshausen (SVH) in die Daspelstraße ein. Der „Rat der Ehrenritter“ hat seine Eröffnung im „Löwenhof“ Lohfelden am 17.11.17 um 19.30 Uhr. Die Karten sind bereits ausverkauft. Die „Karnevalgesellschaft Kassel Süd“ lädt in den Saal des Restaurant Olympia, Korbacher Straße 30, am 18.11.17 ein. Beginn ist um 20.11 Uhr. Zur gleichen Zeit startet auch am 25.11.17 die Veranstaltung beim „Karnevalgesellschaft und Tanzsportlcub Herkules“ im Philipp-Scheidemann-Haus. Ebenfalls am 25.11. beginnen die „Pääreschwänze“ um 19.11 Uhr im Hermann-Schafft-Haus (Wilhelmshöher Allee 21). Am 1.12.17 beginnt um 20.01 der „Club ehemaliger Prinzen“ sein Programm im Spiegelsaal des Rot-Weiß Clubs Kassels, Damaschkestraße 10. Traditionell die letzte Eröffnung ist am ersten Dezembersamstag. Am 2.12.17 lädt die „Große Kasseler Karnevalsgesellschaft Fuldatal-Die Windbiedel“ ins Philipp-Scheidemann-Haus ein. Beginn ist auch hier um 20.11 Uhr.

Alle Termine und weitere Informationen findet man auch unter www.karneval-kassel.de und www.facebook.de/karnevalkassel

