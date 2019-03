„Sultans of Swing“ …… Augen geschlossen……..nur lauschen!

Die Dire Straits müssen auf der Bühne sein! Geniessen! Augen auf : Die Wirklichkeit hat uns wieder.Wir befinden uns im legendären Ballsaal des Hotel Reiss in Kassel. Auf der Bühne Axel Netzband mit seiner Mark Knopfler Tribute Band. Nach 2 ausverkauften Vorstellungen im Theaterstübchen holte Markus Knierim das Sextett in den Ballsaal. Tage vor dem Auftritt waren alle 500 Karten bereits verkauft. Das sehr gemischte Publikum genoss einen wunderschönen Abend mit einer sehr spielfreudigen Band.

„Die MK-Tribute-Band bringt die legendären Songs von Mark Knopfler und den Dire Straits live auf die Bühne. Der Songwriter und Gitarrist Mark Knopfler ist auf seinen auch heute noch stets ausverkauften Tourneen viel herumgekommen, was auf seinen Soloalben deutlich zu hören ist. Da lassen sich südamerikanische Einflüsse genauso ausmachen, wie eine Portion Delta Blues oder typisch irische, wie schottische Melodien, die stets passend instrumentiert vorgetragen werden. Geführt durch seine Stimme, mit hohem Wiedererkennungswert und dem markanten Gitarrenspiel, gleitet er bei seinen Konzerten durch die Songs seines nun rund 40-jährigen Schaffens. Genau diese Vielfalt bildet die MK-Tribute-Band, ein erfahrenes und eingespieltes Sextett, mit viel Spielfreude und Intensität ab. Ein unverwechselbarer Gitarrensound, vielseitige Arrangements und eine stilistische Bandbreite, die von kraftvollen Rocksongs über melancholischen Blues bis zu folkigen Momenten reicht. Selbstverständlich befinden sich im Programm der 2014 formierten MK-Tribute-Band auch die Klassiker der Dire Straits von Sultans of Swing über Romeo and Juliet bis zu Brothers in Arms. Geprägt wird die Band dabei vom Gitarrenspiel und dem Gesang Axel Netzbands, der mit viel Authentizität für das knopflereske Flair sorgt. Für Mark Knopfler-Fans ein absolutes Muss!

Axel Netzband // Gesang, e-Gitarre, Akustikgitarren

Harald Lotze // Keyboards, Akustikgitarre, e-Gitarre

Andreas Schüler // Bass, Gesang

Tanja Osenberg // Keyboards, Flöten

Maiko Müller // Bouzouki, e-Gitarre, Akustikgitarre, Percussion, Gesang Volkmar Schneider // Schlagzeug, Percussion“

Special Guest an dem Abend: Stefan Metz am Saxophone ( Szenenapplaus!)

Unerwartet gab es vor dem Auftritt der MKT Band einen Support Act: Ein junger Mann aus Kassel, der mit seinem warmen, mal zärtlichen, mal kraftvollen Timbre die aufmerksamen Zuhörer mit eigenen Songs in seinen Bann zog. Julian Kretzschmar! Von ihm wird man noch hören! ( EP „ Higher Hopes“ Release am 9. März im Café am Bebelplatz )

Wir freuen uns schon auf weitere Auftritte der Mark Knopfler Tribute Band z.B.im Bergpark Wilhelmshöhe.

Text: M.Kittner / Pressetext MKTB © Fotos: M.Kittner