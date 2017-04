Werbung Werbung



Mike Gerhold, tritt am Sa., 15.04.2017, ab ca. 21:30 Uhr im Salvas Pub

– Bad Arolsen- Banhofstr. 41 bei freiem Eintritt auf.

Allein mit Gesang und Gitarre bestückt, überzeugt der Künstler durch seine Coverversionen von altbekannten Rocksongs die Geschichte schrieben, aber auch mit der ein oder anderen Eigenkomposition. Gerhold stand in Bandbesetzung als auch solo & unplugged bereits im Vorprogramm von Bands wie SWEET, SLADE, Metal Queen DORO PESCH, mit der englischen Metal Legende Saxon, aber auch der Country Legende Tom Astor auf der Bühne. Im Nov. 2016 fungierte er als Background-Gastsänger bei der

Studioproduktion des Albums „Byte the Bullet“ der Metallegende Bonfire.Außerdem wird sein musikalischer Freund- Michael Holderbusch, der Millionen von Zuschauern mit seiner markanten Stimme bei der RTL Casting SHOW – Das Supertalent begeisterte und dort bis ins Finale gelang, ebenfalls solo & unplugged auftreten und Mikes 25 jähriges Bühnenjubiläum zelebrieren.

Foto: M.Kittner





