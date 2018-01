Umsonst und drinnen!

Mike Gerhold trat bereits solo oder in Bandbesetzung im Vorprogramm von SWEET, SLADE, DORO PESCH, SAXON, Barclay James Harvest u.a. namhaften Größen auf.

Zum aktuellen Album – BYTE THE BULLET und dessen Nachfolger Temple of Lies der legendären deutschen Hardrocker BONFIRE lieferte er Backgroundgesang neben Größen wie Paul Morris (Keyboards Ritchie Blackmoores Rainbow / Yngwie Malmsteen) der dort Keyboards einspielte.

Im Würzhaus / Söhrehof – Melsunger Str. 28, 34277 Fuldabrück- wird der durch Funk und TV bekannte Sänger am 20.01.2018 ab 21:00 Uhr bei freiem Eintritt- sein solo & unplugged Cover-Programm mit Rockklassikern- allein mit Gitarre und Stimme ausgestattet , zur AFTER WORK PARTY darbieten.

Genuss und Freude vorprogrammiert. Anheizen wird Mikes musikalisches Ziehkind Benedict Elbel.

Hingehen und Spaß haben!

www.mike-gerhold.de

Fotos: M.Kittner

