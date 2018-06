Hip-Hop zwischen Kassel und Hofgeismar zum Feierabend

Am 20. Juni 2018 verwandelt sich erstmals eine RegioTram in eine HipHop-Tram – denn an diesem Tag hat die Kasseler Band 10vor8 dort ihren Liveauftritt. Zum Ende des Arbeits- und Schultages bietet der NVV auf der Strecke zwischen Kassel und Hofgeismar einen etwas anderen Einstieg in den Feierabend.

Eintrittskarten gibt es am Fahrkartenautomaten – denn das NVV-Ticket gilt auch für das Konzert. Wer den Zug verpasst, darf sich ab 17:30 Uhr auf ein Aftershow-Konzert im Kasseler Kulturbahnhof freuen.

Und hier ist der Fahrplan für den 20. Juni mit der RT1:

Abfahrt Kassel Hauptbahnhof: 15.43 Uhr

Kassel-Kirchditmold: 15:46

Kassel-Harleshausen: 15:48

Kassel-Jungfernkopf: 15:50

Vellmar-Osterberg/EKZ: 15:53

Vellmar-Obervellmar: 15:55

Espenau-Mönchehof: 15:59

Immenhausen: 16:04

Grebenstein: 16:08

Hofgeismar: 16:14

Hofgeismar-Hümme an:16:20

und wieder zurück:

Abfahrt Hofgeismar-Hümme ab: 16.41 Uhr

Hofgeismar: 16:47

Grebenstein: 16:52

Immenhausen: 16:57

Espenau-Mönchehof: 17:02

Vellmar-Obervellmar: 17:06

Vellmar-Osterberg/EKZ: 17:08

Kassel-Jungfernkopf: 17:10

Kassel-Harleshausen: 17:12

Kassel-Kirchditmold: 17:14

Ankunft Kassel Hauptbahnhof an: 17.18 Uhr

PM: NVV (HJ)