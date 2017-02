Werbung Werbung



Stolle , Mike Gerhold und viele andere treten kostenlos im Wolfhager Kulturladen auf.

Am kommenden Samstag (11.02) findet ab 19:00 Uhr im Kulturladen Wolfhagen ein Benefizkonzert statt! Der Anlass ist der schreckliche Verkehrsunfall (Nähe Bad Arolsen), bei dem 7 Kinder zu Vollwaisen wurden!

Motto: „Musiker helfen Menschen in Not!“ alle Musiker/Techniker und Kulturladen Mitarbeiter verzichten auf Bezahlung. Selbstverständlich rechnen alle Beteiligten damit, dass großzügig gespendet wird. Ein Abend mit so vielen Auftritten ist an sich schon ein besonderes Ereignis…..und man kann sogar noch was Gutes tun.



Hochklassige Musiker treten spontan auf um zu helfen. Jeder Auftritt dauert ca. 20 Minuten mit fliegendem Wechsel.

Es musizieren:

Doug&Harry (Wolfhagen)

Annika&Selina (Zierenberg)

Lobo Andersson (Kassel)

Julia Zart(Zierenberg)

Forever yours (Niederelsungen)

Bill Sauer (Korbach)

Mike Gerhold (Naumburg)

Stolle(Kassel)

©M.Kittner





