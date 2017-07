Werbung Werbung

Freitag 18.08.2017 (Eintritt frei) und Samstag 19.08.2017 (Eintritt 5.-€)

Beginn je 21:00 Uhr

Der rockende Landwirt

Eigentlich ist er eher zurückhaltend und für Hobbys bleiben berufsbedingt keine Zeit und schon gar nicht für das was er eigentlich gerne machen würde- nämlich Rockkonzerte zu besuchen. Also was macht man kurzerhand- man organisiert selbst ein Rockkonzert. Die Rede ist von Landwirt und Musikliebhaber Walter Riedler.

So hat Walter Riedler bereits in 2005 das erste Mal zusammen mit seiner Familie,(Frau Irmhild, Sohn Daniel und Schweigertochter Birgit, ohne die das gar nicht zu stemmen gewesen sei) und auch dem ein oder anderen ortsansässigen Verein, eine Veranstaltung in Strothe mit Livebands organisiert und bis heute nahezu jährlich fortgeführt.

Obwohl die Veranstaltungen meist immer mit Kosten verbunden war, so stand und steht die Freude die diese Scheunenkonzerte Walter Riedler brachten, ins Gesicht geschrieben. Dies bestätigen auch Strother Rocknachtbesucher, denn wenn Walter Riedler in seinem Element ist, wird der 64 jährige Landwirt zum extatischen-Rock-Tänzer.

In diesem Jahr findet mittlerweile die 12 Scheunen-Rocknacht in Strothe statt.

Nach dem Erfolg des letzten Jahres, steht ihm auch wieder seine langjähriger Freund – Mike Gerhold- kein Unbekannter im Rockgeschäft- in der Organisation als auch musikalisch bei.

Dieses Jahr wird die Rocknacht an Zwei Tagen stattfinden.

Die Musiker sind definitiv Hochkarätiger und aus Funk und TV bekannt.

Los geht’s am Freitag mit einem unplugged Abend:

Mike Gerhold, viele kennen ihn als Ex Frontmann der Steven Stealer Band und jetziges Gesicht der Band ROCKHEAD, stand bereits im Vorprogramm von Metallegenden wie Saxon, Doro Pesch, Sweet, Slade und Barcley James Harvest. Vor kurzem sang er neben Musikern wie Paul Morris von Rainbow- bei Bonfires neuem Album „Byte the bullet“ (Top 50 der deutschen LP Charts) Backgroundgesang ein- Auch im hessischen Radiosender HR3 oder HR Fernsehen war er bereits zu sehen und zu hören. Und er bringt musikalische Freunde und Weggefährten – nämlich keinen geringeren als Supertalent Finalist 2010 – Michael Holderbusch mit. Er bedarf wenig Vorstellung. Mit seiner einzigartigen Stimme verzauberte er als Supertalent Finalist 2010 Millionen von Fernsehzuschauern.

Und last but not Least bringt Mike sein musikalischen Ziehkinder- Lisanne Koll und Benedict Elbel mit.

Alle vier werden getrennt voneinander bekannte Songs in einem etwas anderen Gewand- nämlich lediglich mit Stimme und Akustikgitarre bestückt darbieten. Man kann sicher sein, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist- ob ACDC- ob DEEP PURPLE- Brian Adams, Neil Young, Eagles, Smokie, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd oder auch modernere Songs.

Am Samstag heißt es dann E-Gitarren Coverrocknacht.

Bevor es mit der durch die Bekannte Coverrockband ROCKHEAD so richtig zur Sache geht- wird Volker Feige solo & unplugged zum Warmtanzen anheizen.

Rockhead trat bereits beim Hessischen Radiosender HR3 auf und supportete namhafte Größen im Rockgeschäft. Im Programm ist alles was gut ist- angefangen von ACDC über Brian Adams, Billy Idol, Hot Chocolate, Led Zeppplin bis hin zu SWEET, T-Rex, ZZ-TOP u.v.m.

Näheres gibt’s bald unter

http://www.scheunenkonzerte-strothe.de/

weitere Infos unter

www.mike-gerhold.de

www.rockhead.eu

