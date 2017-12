Noch kein Weihnachtsgeschenk? Hier ist für jeden etwas dabei:

Mittwoch, 6. Juni, 20 Uhr Max Mutzke & monoPunk Soul mixt er gekonnt mit Klassik, er ist im Pop ebenso zuhause wie im Jazz: wandlungsfähig und facettenreich. Mit „Can‘t Wait Until Tonight“ gelang dem Sänger und Vollblutkünstler der Durchbruch. 34,00 €*

Donnerstag, 7. Juni, 20 Uhr Olaf Schubert & seine Freunde Sexy forever Er ist der mahnende, intellektuelle Stachel im Fleische der Bourgeoisie, der größte Gedankengigant der Gegenwart: Die Lichtgestalt aus Dunkel-Deutschland erleuchtet die Menschen wieder live. 30,70 €*

Freitag, 8. Juni, 20 Uhr René Marik – ZeHage! Der diplomierte Puppenspieler bietet eine irrwitzige Puppen-Comedy mit einem echt schrillen Ensemble um den blinden, etwas begriffsstutzigen Maulwurfn und Kalle, den Eisbären mit Berliner Schnauze. 29,60 €*

Samstag, 9. Juni, 20 Uhr Radio Doria – Jan Josef Liefers Live mit Band – Sommerfestivals 2018 Der Schauspieler und seine Band feiern auf ihrem zweiten Album den Zusammenhalt, das Miteinander, die Nachdenklichkeit und die Liebe. Es geht gleichermaßen um Lebensfreude und die Launen des Lebens. 39,50 €/36,20 €*

Sonntag, 10. Juni, 20 Uhr MAYBEBOP – sistemfeler Den A-cappella-Pop haben sie in eine neue Dimension geführt. Auch ihr neues Programm zelebrieren die vier Querdenker frech, hochmusikalisch, intelligent, mit viel Humor und einem Augenzwinkern. 29,60 €*

Montag, 11. Juni, 20 Uhr TORSTEN STRÄTER Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein Der Sträter hat das neue Programm fertig. Na, der Sträter: Ruhrgebiet. Mütze. Diesmal geht’s echt um alles: die Macht der Entspannung, Erziehung, Sex, Bratwurst und Günter – den Vater des Gedanken. 27,40 €*

Dienstag, 12. Juni, 20 Uhr Big Band der Bundeswehr feat. Pe Werner Mit großem Besteck Pe Werner swingt sich durch Klassiker der 30er- und 40er-Jahre sowie Lieder aus eigener Feder. Den opulenten Sound dazu liefert die Big Band der Bundeswehr unter der Leitung von Timor Oliver Chadik. 29,60 €*

Mittwoch, 13. Juni, 20 Uhr Stahlzeit – Auf Reise – Tour 2018 Rammstein-Tribute: Mit absoluter Präzision arrangiert Stahlzeit nicht nur die Musik in dem für Rammstein typischen Bombast-Livesound. Auch die Pyro-Show setzt die Band spektakulär um. 32,75 €*

Donnerstag, 14. Juni, 20 Uhr ANASTACIA EVOLUTION SommerTour 2018 Mit „Not That Kind” und „I’m Outta Love“ gelang der Pop-Sängerin mit der Soulstimme der weltweite Durchbruch. Auch ihr siebtes Studioalbum „Evolution“ (2017) hat Hits wie „Caught In The Middle“ zu bieten. 49,40 €*

Freitag, 15. Juni, 20 Uhr MAX GIESINGER Roulette Open Air 2018 Mit seinem zweiten Album „Der Junge, der rennt“ startete der Sänger und Songwriter 2016 durch. Seine Singles „80 Millionen“ und „Wenn sie tanzt“ machten ihn einem Millionenpublikum bekannt. 38,40 €*

Samstag, 16. Juni, 20 Uhr WIRTZ Die fünfte Dimension – Tour 2018 Das Gesetz ist Rock, das Versprechen ist Ehrlichkeit, die Sprache ist Deutsch. Seit zehn Jahren ist der Musiker solo unterwegs und legt textlich einen Seelenstrip hin, der seinesgleichen sucht. 37,30 €*

Vorverkaufspreise | Kartenvorverkauf: Wolfhagen: Kulturbüro (05692/9 96 00 96), Buchhandlung Mander, HNA-Geschäftsstelle; Kassel: HNA-Konzertkartenservice (0561/203-204); Bad Arolsen: Touristik-Service, Buchhandlung Kirstein; außerdem bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder unter www.kulturkarten.de

Fotos: M.Kittner

