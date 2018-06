Eine nicht ungefährliche Bühnenshow mit vielen plötzlichen Explosionen und Feuer aus allen Rohren. Stahlzeit hämmert den fast 1000 Besuchern die Hits ,wie „ Sonne“, „Du riechst so gut“ oder „Amerika“, ihres Vorbilds Rammstein um die Ohren. Noch nie war das Fotografieren eines Konzerts so schwierig. Sekündlich änderten sich die Lichtverhältnisse, plötzlich emporschießende Flammen oder Funkenregen, grelles Licht oder überhaupt kein Licht machten gezielte Fotos nahezu unmöglich. Dazu eine so laute Musik, dass meine inneren Organe noch Stunden später im marschierenden Rhythmus zuckten.

Stahlzeit, die wohl bekannteste Rammstein-Coverband, heizen ihrem action-hungrigen Publikum sprichwörtlich ein. Mit tonnenschweren Gitarrenriffs, einer feurigen Show und provokanten Texten folgen Stahlzeit dem Erfolgsrezept ihrer Vorbilder.

Stahlzeit bestechen mit herausragender Authentizität, täuschend echtem Sound und unerreichter Härte – eine nahezu perfekte Imitation des weltberühmten Originals.

Mit überragender Ton- und Lichttechnik bieten Stahlzeit die atemberaubende Atmosphäre eines Rammstein-Konzertes so hautnah, dass man die Hitze der Show zu spüren bekommt. Mit der für Rammstein so typischen Pyro- und Feuershow erschaffen Stahlzeit ein Konzerterlebnis, das seinesgleichen sucht.

Dieses Konzert war für die Macher des Wolfhager Kulturzelts UND für die Bewohner des Ortes eine neue Erfahrung. Die Organisatoren wissen nun, dass das Zelt nicht so schnell in Brand zu setzen ist, und die Wolfhager konnten einem Konzert zu Hause auf dem Sofa lauschen.

M.Kittner © Fotos : M.Kittner