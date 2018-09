„Tag des offenen Tunnels“ am neu gebauten Zierenberger Tunnel

September von 10 bis 18 Uhr in Zierenberg – Tunnelbesichtigungen und buntes Rahmenprogramm

Einen Monat vor der Inbetriebnahme des neugebauten Zierenberger Tunnels veranstaltete die Kurhessenbahn am letzten Samstag einen „Tag des offenen Tunnels“. Die Besucher hatten die einmalige Gelegenheit, die neu gebaute 900 Meter lange Tunnelröhre zu begehen und sich beim fachkundigen Personal über das Tunnelprojekt zu informieren. Neben Tunnelbesichtigungen bot die Kurhessenbahn ein unterhaltsames Rahmenprogramm an. Als besondere Ehrengäste hatten Max Maulwurf und Bahn-Oli ihr Kommen angekündigt.

Für die An- und Abreise stand am Bahnhof ein kostenloser Pendelbus für die Besucher bereit.

5000 Besucher nutzen die Gelegenheit und verbrachten bei Speis und Trank und Musik einige schöne Stunden am Tunnel.

Hier noch einige Daten zum Projekt im Überblick:

Baubeginn: 2014

Länge: 900 m

Tunnelvortrieb je Tag: ca. 5 Meter

Ausbruchsfläche: ca. 65m²

Ausbruchsmassen je Tag: ca. 400 m³

Ausbruchsmassen gesamt: ca. 114.000 m³

Verfüllung alter Tunnel: ca. 17.000 m³

Baukosten: ca. 30 Millionen Euro

Geplante Inbetriebnahme: 2018

Fertigstellung Gesamtprojekt: 2019

Lage: Bahnstrecke Kassel-Korbach zwischen Zierenberg und Calden unter dem Dörnberg

Streckengeschwindigkeit: 100 km/h

Projektziel: Ersatz des bestehenden Tunnel mit Baujahr 1897

Geologie: Tonstein / Mergelstein

Überdeckung: max. 60 m über Tunnelfirste (Höhenunterschied zwischen der Oberkante des Tunnels und der Oberkante des darüber befindlichen Geländes.)

Bauweise: bergmännische Bauweise, konventioneller Vortrieb (Baggervortrieb, ggf. Sprengvortrieb)

Größe: eingleisiger Tunnel, ca. 36 m² lichte Querschnittsfläche über Schienenoberkante

Oberbau: ca. 1600 m Gleisneubau, davon ca. 950 m feste Fahrbahn im Tunnel und ca. 650 m Schotteroberbau

Innenschale: wasserundurchlässige Betonkonstruktion, d = 40 cm

Arbeitszeit: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche (ab Oktober 2015 – während Vortrieb)

Tunnelpatin: Monika Schmidt, Frau des Landrat für den Landkreis Kassel

Weitere Informationen zum Neubau, zum „Tag des offenen Tunnels“ finden Sie unter: www.kurhessenbahn.de/tunnel

M.Kittner Fotos: M.Kittner