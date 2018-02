1. Was versteckt sich hinter TINA – The Rock Legend – Das Musical?

TINA – The Rock Legend – Das Musical huldigt der Ausnahmekünstlerin Tina Turner und feiert ihr einzigartiges Lebenswerk.

2. Was erwartet die Zuschauer?

Die Verehrung für die Rock Legende spürt man vom ersten bis zum letzten Ton. Mit viel Liebe zum Detail zelebrieren die Künstler eine energiegeladene Show. Handverlesene Musiker, Schauspieler und Tänzerinnen bilden den perfekten Rahmen für Lead-Act Tess „Dynamite“ Smith, die als weltweit bestes Tina Turner Tribute gilt. Das Energiebündel wirbelt mit explosiver Leidenschaft über die Bühne und feuert ein wahres Feuerwerk an Hits ab.

3. Was ist der Inhalt der Show?

Erleben Sie alle großen Hits, u.a. „Nutbush City Limits“, „Let’s Stay Together“, „What’s Love Got To Do With It“, „Break Every Rule“, „Typical Male“, „Foreign Affair“, „Simply The Best“ und „GoldenEye“, live. Ein Superhit jagt den nächsten – performed mit einer umwerfenden Wucht, leidenschaftlicher Bühnenpräsenz und geradezu unfassbar nah am Original. In Spielszenen präsentieren Musicaldarsteller Meilensteine aus dem bewegten Leben von Tina Turner, untermalt von Originalbildern, Videoclips und Interviewsequenzen.

4. Wann und wo ist die Show zu sehen?

Erleben Sie die Show am 20. April in der Stadthalle in Korbach. Tickets ab 39,90€ erhalten Sie bei der Waldeckischen Landeszeitung sowie versandkostenfrei unter der Tickethotline 0365-5481830 und www.tinadasmusical.de

PM: Franziska Helbig (HJ)

