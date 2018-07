Mike Gerhold live am:

21.07.2018

Bringhausen Dorfplatz, Dorfplatz, 19:00 Uhr Beginn, Eintritt frei

Foreveryours Band, Volker Feige, Benedict Elbel, Mike Gerhold

28.07.2018

Mengeringhausen, Philosophenweg 16, 34454 Bad Arolsen- Mengeringhausen, 21:00 Uhr, Eintritt frei

Meusers Scheunenfete, Mike Gerhold, Benedict Elbel

31.07.2018

Melsungen, Schloßgarten, 18:00 Uhr, Eintritt ja.

Mike Gerhold

03.08.2018

34311 Naumburg, Burgstr. 14,Restaurant Split, 19:00 Uhr, Eintritt frei, Reservierung notwendig

Mike Gerhold, Benedict Elbel

11.08.2018

Hotspot Eiterhagen, Mühlengasse 4, 34320 Söhrewald-Eiterhagen

Eintritt frei, Beginn ca. 20:30 Uhr

Mike Gerhold, Benedict Elbel

Info:

Mike Gerhold feierte in 2017 sein 25 jähriges Bühnenjubiläum.

Das er kein Unbekannter ist zeigt allein seine Historie in der er bereits Auftritte als Supportact von Größen wie SWEET, SLADE, DORO PESCH, SAXON, BARCLAY JAMES HARVEST u.v.a. namhaften Größen vorweisen kann. Bei den deutschen Vorzeigerockern von BONFIRE sang er im Jahr 2017 zum Album „Byte the Bullet“ Backgroundgesang ein- ebenso wie bei deren im April 2018 erschienenen Album „Temple of Lies“ bei denen im übrigen Musiker wie Ex Rainbow Keyboarder Phil Morris oder Musiker wie Alessandro Del Vecchio mitwirkten. Das Album erreichte bei Erscheinungsdatum Platz 29 der dt. LP Charts. Neben seiner Band ROCKHEAD (www.rockhead-kassel.eu) tourt er aber auch solo und unplugged – alleine mit Gitarre und Gesang bewaffnet und verzaubert sein Publikum durch handgemachte Coversongs des guten alten Rock, die er in seinem eigenen Gewand darbietet.Neben seinen Liveauftritten widmet er sich dem internationalen Musikprojekt „T.A.C.E.

Am 21.07.2018 wird er auf dem Dorffest in Bringhausen auftreten. MIt dabei sind Volker Feige, Foreveryoursband und MNikes Ziehkind Benedict Elbel. Allesamt überzeugen mit unterschiedlichsten Musikrichtungen- aber unplugged.

Termine notieren! Mike Gerhold lohnt sich immer!

(MK)