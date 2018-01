Wenn das fahle Licht des Vollmonds durch die alten Bäume fällt, ist der Tierpark wie verzaubert.

Nach einem stimmungsvollen Rundgang wartet ein romantisches Lagerfeuer mit Gulaschsuppe und Getränken auf Sie.

Preis pro Person für Eintritt, Führung und Gulaschsuppe:

Erwachsene (ab 16 Jahren) 16,00 €

Kinder und Jugendliche 11,00 €

Voranmeldung 6 Wochen vorher möglich Telefon 05671 766499 – 0

An folgenden Terminen findet unter der Leitung unserer Erlebnisführer die Vollmondführung durch den vom Vollmond erleuchteten Park statt:

Freitag, 05.01.2018

Samstag, 06.01.2018

Freitag, 02.02.2018

Samstag, 03.02.2018

jeweils um 18:00 Uhr.

Voranmeldungen hierzu sind unbedingt erforderlich (Telefon: 0 56 71 / 766 499-0). Preis für Erwachsene 16,00 Euro (Jahreskartenbesitzer 9,50 €) und für Kinder von vier bis fünfzehn Jahren 11,00 Euro (Jahreskartenbesitzer 7,50 €). Der Betrag ist am jeweiligen Tag in bar am Treffpunkt (Infozentrum im Eingangsbereich) zu entrichten.

Im Preis enthalten sind der Tierparkeintritt, die Führung und eine rustikale Gulaschsuppe, das im Anschluss an die circa 1 ½ Stunden dauernde Führung in der Kirchenscheune statt.

Unsere Erlebnisführer sind während des Erlebnisabends gern bereit, auftretende Fragen zu beantworten.

Das Team des Tierparks freut sich über Ihren Besuch und wünscht Ihnen schon jetzt spannende Stunden bei diesem besonderen Rundgang.

Informationen zur Vollmondführung und zum Tierpark Sababurg finden Sie im Internet unter: www.tierpark-sababurg.de

(MK)

