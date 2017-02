Hochwirksamer Kunststoffreiniger Celex RS-67 von Logser

Die Logser AG bietet gute Lösungen für Kameraüberwachung mit und ohne WLAN-Konnektivität an. Darüber haben wir bereits in einem anderen Testbericht berichtet. Uns wurde mit den Kameras und Monitoren auch ein Kunststoffreiniger für einen redaktionellen Test zur Verfügung gestellt.

Anfangs waren wir sehr skeptisch und wollten den Reiniger, der für ca. 6 €/500 ml Sprühflasche verkauft wird, eigentlich gar nicht ausprobieren. Was sollte an diesem Kunststoffreiniger namens Celex RS-67 besonders sein, um darüber einen Testbericht zu schreiben? Baumärkte, Drogerien und Supermärkte bieten solche Reiniger wesentlich günstiger an.

Einer unserer Redakteure hat ihn dennoch ausprobiert und dabei ist etwas Außergewöhnliches zum Vorschein getreten.

Verpackung, Funktionalität, Wirksamkeit und Qualität

Dieser Reiniger kommt in einer 500 ml Sprühflasche mit verstellbarem Verschluss (Sprühstrahl und Stopp Einstellung) daher. Die Funktionalität des Bedienhebels ist gut und erlaubt ein tropfenfreies Aufsprühen. Die Flasche liegt gut in der Hand, dies ist besonders bei Über-Kopf-Reinigungsarbeiten (zum Beispiel bei Säuberungen der Kuppeln der Dome-Kameras) sehr hilfreich.

Nun zu der Reinigungswirkung dieses Produktes. Was uns besonders überzeugt hat, ist die schnelle Wirkung. Wir haben bei uns in der Redaktion die Türen unseres Raucherraumes ausgesucht, um die versprochene Nikotin-Löse-Formel zu testen. Wie auf den Bildern zu erkennen ist, werden Nikotinablagerungen sofort nach dem Anwenden des Reinigers angelöst und gebunden, dadurch lassen sie sich mit einem nebelfeuchten Tuch komfortabel und wirkungsvoll abwischen.

Staub, verdampftes Fett und klebrige Überreste von Blütenpollen an langjährig vorhandenen Wohnungseinrichtungen wie zum Beispiel Heizkörpern, Fensterrahmen, Türen und verglasten Bildern werden ebenso sofort angelöst und sind dadurch leicht mit einem feuchten Tuch entfernbar.

Unser Redakteur hat den Celex RS-67 Reiniger auch in seinem Dienstwagen verwendet. Cockpit- und Kunststoffteile im Fahrzeug haben sich wesentlich leichter und schneller reinigen lassen als mit den typischen im Handel erhältlichen Kfz-Pflege- und Reinigungsmitteln.

Fazit

Der Reiniger Celex RS-67 ist eine „eierlegende Wollmilchsau“, die den Einsatz von unterschiedlichen Reinigungsmitteln überflüssig macht. Da stört auch der Literpreis von ca. 12 € nicht. Grundsätzlich, aber das ist bei allen Reinigern so, machen Sie bitte vor einer großflächigen Anwendung einen kleinen Test auf Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle des zu reinigenden Objektes. Genaue Informationen dazu finden Sie direkt auf der Sprühflasche und in dem Sicherheitsdatenblatt, das den Flaschen beiliegt.

Gut und umweltfreundlich ist auch die biologische Abbaubarkeit und die Phosphat- und Lösemittelfreiheit.

Hier bei un s in Kassel wird der Celex RS-67 Reiniger im öffentlichen Nahverkehr von der KVG für die Reinigung der installierten Dome-Überwachungskameras verwendet. Neben dem professionellen Einsatz ist der Reiniger von Logser auch eine tolle und wirkungsvolle Lösung bei privaten Reinigungsarbeiten.

Wir vergeben gern überzeugte 5 von 5 erreichbaren Sternen.

Herzlichen Glückwunsch !

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Herstellerseite unter:

