Leistungsstarkes Schnellladegerät LCD-Ultra-Fast Charger von Varta

Viele unserer Fotografen waren auf der Suche nach einer Lösung zum schnellen Aufladen von Akkus, sei es in einer Reportage oder in einem Shooting. Plötzlich sind die Akkus leer, keine Ersatzakkus mehr dabei oder nicht komplett aufgeladen. Was nun? Hier bietet Varta eine leistungsstarke Lösung. Nämlich das Schnellladegerät LCD-Ultra-Fast Charger 57675. Dies Ladegerät haben wir getestet und möchten es hier vorstellen.

Verpackung / Lieferumfang

Gut geschützt und ansprechend verpackt kam das Ladegerät in einer Blisterverpackung und einem Umkarton bei uns in der Redaktion an. Enthalten war das Varta LCD-Ultra-Fast Charger 57675 Ladegerät mit 4 Varta AA (2400 mAh) Akkus. Ein Netzteil (230 V) sowie ein Kfz-Adapter für den Zigarettenanschluss (12 V) in Fahrzeugen gehört ebenfalls zum Lieferumfang. Dass ein Adapter für den mobilen Einsatz auch mit dabei war, empfanden wir als sehr praktisch und hilfreich.

Ausstattung / Funktion

Mit diesem Ladegerät können Akkus der Größen AA („Mignon“) und AAA („Micro“) schnell aufgeladen werden. Die Ladestation verfügt über eine Einzelschachtladung mit 4 Funktionen: Laden, Entladen, Erhaltungsladung und Kapazitätsmessung. Bei „gesunden“ Akkus beginnt das Gerät sofort mit der Schnellladung. Diese Ladung bei bereits benutzten und ca. halbleeren Akkuzellen dauerte ca. 18 Minuten bis zur 100 %igen Vollaufladung. Diese kurze Ladezeit ist bemerkenswert. Um die stärkere Wärmeentwicklung, die bei dieser Schnellladung entsteht, abführen zu können, hat Varta in diesem Ladegerät extra einen Lüfter eingebaut.

Die Ladevorgänge werden pro Ladeschacht in dem blau leuchtenden LCD-Display anschaulich dargestellt, sei es eine Schnellladung oder eine Erhaltungsladung. Außerdem legt Varta bei diesem Ladegerät großen Wert auf Sicherheit. Eine Minus-Delta-U-Abschaltung, ein Sicherheitstimer, die Temperaturkontrolle und ein Kurzschlussschutz sind Bestandteil der Sicherheitsvorrichtungen. Hinzu kommt noch eine automatische Alkaline-Erkennung.

Fazit

Beeindruckt hat uns der wirklich schnelle Ladevorgang, der für Außeneinsätze unserer Fotografen sehr hilfreich gewesen ist. Auch die Möglichkeit der mobilen Aufladung in den Fahrzeugen ist äußerst praktisch. Die einzelnen Akkus lassen sich leicht in die Ladeschächte einsetzen und wieder entnehmen, was bei anderen Ladegeräten nicht immer der Fall ist.

Aus diesen Gründen vergeben wir überzeugte 5 von 5 Sternen

Link zum Hersteller: Varta.de



