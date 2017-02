Neue Funkmelder für Blaupunkt Alarmanlage SA2700

Ende des Jahres 2014 haben wir die Funkalarmanlage SA2700 von Blaupunkt ausgiebig getestet. Dieses Alarmsystem hat uns so stark überzeugt, dass wir es bei uns in der Redaktion fest installiert haben. Auch zwei Jahre später sind wir von der Leistungs- und Zuverlässigkeit der Alarmanlage beeindruckt. Es gab keinen einzigen Fehlalarm und die Batterien in den Funk-Alarmsensoren mussten nicht erneuert werden.

Somit wirklich eine runde Sache, die wir nur empfehlen können. Blaupunkt hat mittlerweile eine Reihe von neuen Funkmeldern entwickelt, die wir in einem zweiten Test gern einmal näher vorstellen möchten.

Auswahl, Verpackung, Funktionalität und Qualität

Wir haben uns für den Vorhangs-Bewegungsmelder, die kleine Innensirene, einem haustier-immunen Bewegungsmelder und für den Wassersensor entschieden.

Die Melder kamen in attraktiver Verpackung bei uns an. Blaupunkt hat auch das Design der neuen Produkte auf das bisherige und bei uns installierte System abgestimmt. Jedem Melder liegt eine ausführliche Anleitung in deutscher Sprache bei, mit der auch Endanwender die Alarmsensoren leicht und bequem in die Alarmzentrale SA2700 einbinden können.

Der neue Vorhangs-Bewegungsmelder erkennt warme Körper, die sich in einem Abstand von bis zu 10 Metern bewegen. Der sehr schmale Erfassungsbereich von 10° ist wie eine Lichtschranke und eignet sich optimal, um Durchgänge zu schützen. Beispielsweise kann der Melder seitlich einer Fensterfront montiert werden und schützt so die gesamte Front, wie ein Vorhang.

Die Innensirene, die einfach in eine Steckdose gesteckt wird, und im Ernstfall einen ohrenbetäubenden Alarm von sich gibt, verstärkt die in der Funkalarmanlage bereits integrierte Sirene um ein Vielfaches. Es gibt von Blaupunkt auch noch eine große Wand-Innensirene, die wir hier aber nicht getestet haben. Diese Sirene ist für große Räume oder Lagerhallen gedacht. Im Test hat uns aber der Lärm der kleinen Steckdosensirene absolut ausgereicht.

Was macht man aber bei Haustieren. Sie gehen ins Theater und Ihr Hund oder Ihre Katze muss zu hause bleiben. Dennoch wollen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung schützen, ohne dass durch das Haustier ein Alarm ausgelöst wird. Blaupunkt bietet für diesen Zweck einen haustierimmunen Bewegungsmelder an. Haustiere bis zu 27 kg erkennt der Sensor als solche und die Tiere werden daher keine Fehlalarme auslösen. Im Ernstfall löst der Melder sofort einen Alarm aus. Das haben wir auch einmal mit der Katze einer Redakteurin getestet. Es funktioniert bestens, aber sobald ein Mensch in den Erfassungsbereich läuft, wird sofort der Alarm ausgelöst. Der Sensor unterscheidet die Wärmeabstrahlung von Körpern.

Schäden durch ausgetretenes Wasser aus der Spül- oder Waschmaschine gehen häufig ins Geld und können außer in Ihrer eigenen Wohnung auch in der Nachbarwohnung erheblichen Schaden anrichten. Ein Wassersensor von Blaupunkt warnt sie schnell, wenn es zu einem Wasseraustritt kommt.

Der Sensor meldet mit Hilfe einer Widerstandsbrücke zuverlässig und frühzeitig jeden Kontakt mit Wasser. In diesem Fall löst die eingebaute Sirene unmittelbar Alarm aus. Zu dem Wassersensor gehört ein Sondenkabel, dass an den am tiefsten gelegenen Ort angebracht werden kann. Der Wassersensor kann aber, wie bei unserem Test, auch ohne die Sonde verwendet werden. Ebenso gibt er wie auch die Blaupunkt Rauchmelder einen Alarm ab, ohne dass er in die Funkstrecke des Gesamtsystems integriert wurde. Er kann also auch als eigenständiges Warnmittel verwendet werden.

Fazit

Wenn Sie sich eingehender über das Blaupunkt-Alarmsystem SA2700 informieren möchten, dann empfehlen wir Ihnen unseren ersten Testbericht über die Basisstation. Das gesamte System ist modular aufgebaut und lässt keine Wünsche offen. Es ist individuell und nach Bedarf konfigurierbar. Viele Funksensoren für unterschiedliche Aufgaben lassen sich anwenderfreundlich an der SA700 Basis anmelden. Damit bietet das Blaupunkt System einen ordentlichen Rundumschutz für Ihr Hab und Gut.

Wir vergeben gern überzeugte 5 von 5 erreichbaren Sternen.

Herzlichen Glückwunsch !

Zusätzliche, zu dem System passende Alarmsensoren und Sirenen können u.a. in dem neuen Onlineshop von Blaupunkt bestellt werden: www.shop.blaupunkt-sicherheitssysteme.de

Weitere technische Informationen finden Sie unter: www.blaupunkt-sicherheitssysteme.de

Februar 2017 (LM-cj)



