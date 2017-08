Werbung Werbung

Am Samstag den, 30. September 2017 von 17 bis 22 Uhr im AquaPark Baunatal

Der AquaPark in Baunatal verwandelt sich am Samstag, 30. September 2017 zum fünften Mal in eine Wellness-Oase. An diesem exklusiven Abend für Frauen werden alle Teilnehmerinnen gebührend mit einem Glas Sekt empfangen.

Es wird unterschiedliche Schnupperangebote zum Entspannen, als auch zum Auspowern geben. So kann in verschiedenen Aqua-Fitness Kursen etwas für den Körper oder bei den Schnuppermassagen etwas für die Seele getan werden. Angebote der „Agentur für gesundes Leben“ aus Schauenburg runden den Abend mit einem Beautyprogramm und einem Vortrag zur Stoffwechselkur ab. Eine natürlich schöne und gesunde Haut, wer wünscht sich das nicht? Lassen Sie Ihr Gesicht professionell reinigen und pflegen. Auch ein Anti-Aging Programm ist mit im Gepäck.Beim Frauen-Wellnessabend erwartet Sie:

Aqua-Fitness, Aqua-Bike, Aqua-Tanz, Yoga, Bauchtanz, Massagen, Gesichtsreinigung und Pflege, Vortrag zur Stoffwechselkur, Gewinnspiel

Eintritt: 18,00

Massage: 3,00 €

Essen: 8,50 €

Weitere Informationen finden Sie unter: www.aquapark-baunatal.de

