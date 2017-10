Werbung Werbung

Region Kassel. Der Landkreis Kassel und die rotarischen Clubs Kassel und Kassel-Hofgeismar sowie die Kasseler Gesundheitsdezernentin Anne Janz unterstützen gemeinsam die Hilfsaktion „Deckel gegen Polio“. „Mit dem Verkaufserlös von gesammelten Kunststoffdeckeln wird eine Aktion unterstützt, mit der die Kinderlähmung – Polio – weltweit ausgerottet werden soll“, erläutert die Leiterin des Gesundheitsamtes Region Kassel, Dr. Karin Müller, die konzertierte Unterstützungsaktion. Gesammelt werden Kunststoffdeckel von Ein- und Mehrwegflaschen und Getränkekartons von maximal vier Zentimeter Durchmesser. „Das Material kann in mehreren Sammelstellen abgegeben werden wie zum Beispiel im Kreishaus Kassel, Wilhelmshöher Allee 19 -21, in der Biokompostanlage in Lohfelden, Sandwiesen, oder im Entsorgungszentrum Kirschenplantage 1 in Hofgeismar“, berichtet Dr. Müller. Weitere Sammelstellen finde man auch in vielen kooperierenden Kindertagesstätten, Schulen und Firmen und auf www.deckel-drauf-ev.de.

Abgabezeit für das Material im Kreishaus Kassel ist montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr.

„Anstatt die Deckel mit dem Müll zu entsorgen, werden die Deckel gesammelt und können so mit dem Recyclingerlösen weltweit Impfaktionen gegen Kinderlähmung mitfinanzieren“, ergänzt Vizelandrätin Susanne Selbert. So helfe man damit, Kindern in den noch nicht von Polio befreiten Regionen vor der unheilbaren Kinderlähmung zu schützen. Der Erlös von 500 Deckeln reicht für die Kosten einer Impfung gegen Polio. Daher sei es „sehr wichtig, dass viele Menschen Deckel sammeln“, so Selbert weiter.

Unterstützt wird die Sammelaktion von vielen Kooperationspartnern und von der Abfallentsorgung des Landkreises Kassel, die alle gesammelten Deckel lagert und dem Endrecyclingunternehmen zuführt.

Über die Sammelaktion informiert die Aktionsunterstützer am Donnerstag, den 26.10.2017 in der Königsgalerie Kassel in der Galerieebene „Obere Königsstraße zwischen den Palmen“ zwischen 12.00-17.00 Uhr.

Hintergrund:Was ist Polio?

Polio ist die Abkürzung für Poliomyelitis, eine durch Polioviren hervorgerufene Infektionskrankheit. An dieser als Kinderlähmung bezeichneten Erkrankung erkranken vor allem Kleinkinder, aber auch Erwachsene. Das Virus verursacht Lähmungserscheinungen. Die Krankheit kann zu Spätfolgen führen oder sogar tödlich verlaufen. Polio ist unheilbar. In Deutschland wie in vielen anderen europäischen Ländern ist Polio ausgerottet, da kleine Kinder gegen Kinderlähmung geimpft werden. Anders ist es in den noch verbliebenen Ländern Afghanistan, Pakistan und Nigeria, in denen die Krankheit noch auftritt. Wenn es gelingt auch diese Länder poliofrei zu bekommen, sind wir am Ziel. Die Welt wäre dann von Polioviren befreit und Impfungen gegen Polio wären dann nicht mehr nötig.

