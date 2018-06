In der warmen Jahreszeit mehren sich die Meldungen über Darminfektionen durch Campylobacter – Die Übertragung erfolgt meist über Geflügelfleisch – Beim Grillen Küchenhygiene beachten

Wiesbaden, 14.06.2018 – Im Landkreis Kassel sind bis Mitte Mai bereits 50 Menschen an einer durch Campylobacter-Bakterien verursachten Magen-Darm-Infektion erkrankt. Im vergangenen Jahr waren es 157, 2016 insgesamt 131 Fälle. Das berichtet die IKK classic, die aktuelle Daten des Robert-Koch-Instituts ausgewertet hat.

Campylobacter sind in Deutschland die häufigsten bakteriellen Erreger von Durchfallerkrankungen. Sie rufen eine mit Bauchschmerzen, Fieber und Durchfall einhergehende Darmentzündung hervor und werden oft durch nicht ausreichend gegartes Geflügelfleisch übertragen. „In diesem Jahr war das Wetter im April und Mai schon ungewöhnlich warm, so dass die Grillsaison früh starten konnte. Während der Fußball-WM wird noch einmal mehr gegrillt. Dabei sollten trotz aller Spannung die wichtigsten Hygieneregeln beachtet werden“, so Sven Keiner von der IKK classic in Hessen.

Beispielweise sollte Geflügelfleisch vor der Zubereitung nicht gewaschen, sondern vorsichtig abgetupft werden. So vermeidet man die Verbreitung der Erreger über Spritzwasser in der Küche. Außerdem wichtig: Auftauwasser von Geflügel und anderen Fleischsorten unbedingt direkt entsorgen. Getrennte Küchenutensilien für rohe und gegarte Lebensmittel verwenden. Fleisch, vor allem Geflügelfleisch, immer vollständig durchbraten. Campylobacter-Bakterien sind nach einer Garzeit von mindestens zehn Minuten bei Temperaturen über 70 Grad Celsius abgetötet.

