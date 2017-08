Werbung Werbung

Baierbrunn (ots) – Damit sie Erkältungsbeschwerden lindern, müssen oft mehrere Heilpflanzen miteinander kombiniert werden. „Für sich alleine zeigen die traditionellen Erkältungspflanzen Thymian und Schlüsselblume in Studien keine nennenswerte Wirkung“, erläutert Dr. Mario Wurglics vom Institut für Pharmazeutische Chemie der Uni Frankfurt im Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“. „Die Kombination beider Heilpflanzen konnte dagegen bei Husten überzeugen.“ Bei einer akuten Bronchitis kann ein standardisierter Extrakt aus Thymiankraut und Primelwurzel die Beschwerden lindern und die Krankheitsdauer verkürzen. „Die Pflanzen unterstützen sich gegenseitig in ihrer Wirkung, greifen aber an unterschiedlichen Stellen an“, so der Experte. Bei Schnupfen und Nebenhöhlenentzündungen hat sich eine Kombination aus gleich fünf Heilpflanzen – darunter Enzian, Holunder und Eisenkraut – bewährt. Keine der Pflanzen wäre allein ähnlich wirksam. Efeu dagegen kann allein helfen: Ein Trockenextrakt aus Efeublättern hat seine Wirksamkeit bei Husten schon mehrfach in klinischen Studien gezeigt. Optimale Lotsen durch den Heilpflanzendschungel sind laut Wurglics Apotheker: „Der Beratungsbedarf ist auch bei pflanzlichen Präparaten hoch, sodass Kompetenz und Erfahrung des Apothekers sehr wichtig sind.“

PM: Das Gesundheitsmagazin „Apotheken Umschau“ 8/2017 A liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben. (HJ)





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp