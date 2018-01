Kassel, 30. Januar 2018. Am 10. März 2018 steigt die dritte Aquafitness-Party im Auebad. Der Vorverkauf der Karten hat bereits begonnen. Wer noch eine Eintrittskarte haben möchte, sollte sich im Auebad schnell eine besorgen. Denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Karten können auch unter der Rufnummer 0561 782-2655 reserviert werden.

Das Besondere an der Aquafitness-Party? Der gesamte Sportbereich des Bades ist für die feucht fröhliche Party reserviert. Die Teilnehmer können sich auf eine spektakuläre Show mit Licht und Nebel freuen. Wuchtige Bässe sorgen für die passende musikalische Untermalung und bringen das Auebad zum Beben. Und so ganz Nebenbei werden die maximal 130 Teilnehmer von ihren fünf Fitness-Trainern an ihre körperlichen Grenzen geführt. Die für die Party notwendige Aquafitness-Ausstattung wird ab 18.45 Uhr in der Schwimmhalle ausgeben. Offizieller Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Party ist nicht nur etwas für Anfänger, sondern bietet auch Fortgeschrittenen und Genießern viel Unterhaltung. Es gibt zwei verschiedene Tickets. Das fit & fun-Ticket kostet 8 Euro. Es gilt den gesamten Tag im Schwimmbereich und berechtigt zur Teilnahme an der Aquafitness-Party. Und nach dem Workout können sich die Teilnehmer mit einer Brezel und einem Glas Sekt stärken. Für 10 Euro gibt es das fit & relax-Ticket, das zusätzlich noch einen Besuch der Sauna mit einem Aufguss enthält.

PM: Ingo Pijanka M.A. (HJ)

