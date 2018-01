Mit der Eröffnung der Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie reagieren die DRK-Kliniken Nordhessen auf den gestiegenen Versorgungsbedarf im Bereich der neurologischen Erkrankungen. Als Chefarzt der neuen Einrichtung konnte der Neurologe PD Dr. Christian Roth gewonnen werden. Er und sein erfahrenes Team stellen somit eine wohnortnahe und qualifizierte Behandlung von organischen Erkrankungen des Nervensystems sicher und schließen eine Versorgungslücke in der Region Kassel.

Auch in Hessen ist die Zahl der Nervenkrankheiten in den letzten Jahren stetig gestiegen. Krankheitsbilder wie Schlaganfälle, Epilepsie, Demenzen, Parkinson oder Multiple Sklerose bestimmen den Alltag vieler Menschen und deren Angehöriger. Um auf den Anstieg neurologischer Diagnosen in der Region zu reagieren, hat das Hessische Ministerium für Soziales und Integration die DRK-Kliniken Nordhessen beauftragt, ein adäquates Angebot zu schaffen. „Mit der Eröffnung unserer neuen Klinik für Neurologie leisten wir gerne unseren Beitrag zu einer besseren Versorgung von Patientinnen und Patienten mit neurologischen Erkrankunen in unserer Region“, fasst Michael Gribner, Geschäftsführer der DRK-Kliniken Nordhessen, die neue Versorgungsaufgabe zusammen.

Privatdozent Dr. Christian Roth ist Facharzt für Neurologie, Spezielle neurologische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Er war zuvor als leitender Oberarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Kassel tätig. „Bislang herrschte im Kasseler Raum eine extreme Unterversorgung im neurologischen Bereich“, resümiert der Chefarzt und ergänzt: „Deswegen freuen wir uns, den Patienten in Hessen ein hochwertiges Leistungssprektrum bieten zu können.“ Herr Dr. Roth findet in den DRK-Kliniken Nordhessen eine breit gefächerte Palette an diagnostischen Untersuchungsmöglichkeiten vor. Davon profitieren neurologische Patienten ebenso wie von der in dem Krankenhaus üblichen interdisziplinären Zusammenarbeit der verschiedenen Kliniken.

PM: Andreas Oertel (HJ)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp