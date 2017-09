Werbung Werbung

Das Elisabeth-Krankenhaus Kassel ruft auf, bis zum 27. September 2017 lang haltbare Lebensmittel zu spenden

Der 27. September ist der Namenstag des hl. Vinzenz von Paul, der im 17. Jahrhundert gemeinsam mit der hl. Luise von Marillac die Gemeinschaft der Vinzentinerinnen mit aufgebaut hat. Beide katholische Heilige gelten als Mitbegründer der modernen Caritas. Bis heute ist es Aufgabe der Mitarbeitenden in den vinzentinischen Einrichtungen, Menschen zu helfen, zu pflegen und zu heilen.

Diesem Erbe fühlen sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Elisabeth-Krankenhauses am Weinberg in Kassel verpflichtet. Den Gedenktag des Ordenspatrons wollen sie deshalb mit praktischer Hilfe verbinden und sich den Armen zuwenden. Armut ist in unserem reichen Land nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen und auch nicht immer rein materiell. Tafeln und kirchliche Hilfseinrichtungen berichten über steigenden Zulauf von Menschen, die Lebensmittel brauchen. Doch es ist für die Helfer schwer, die Regale für lang haltbare Lebensmittel täglich mit zum Beispiel Nudeln, Reis, Öl und Konserven zu füllen. Deshalb soll der Vinzenztag als Sammeltag für Lebensmittel genutzt werden. Alle Mitarbeiter, Angehörige, Besucher und Anwohner sind herzlich eingeladen, bis zum kommenden Mittwoch am Empfang im Elisabeth-Krankenhaus in der Weinbergstraße 7 eine Lebensmittelspende abzugeben. Einfach beim nächsten Einkauf zwei Pakete Nudeln oder Konserven mehr kaufen und vorbeibringen. Jede Spende hilft unmittelbar den Menschen in Kassel.

Die gesammelten Lebensmittel werden am Mittwoch, den 27. September um 12 Uhr den Helfern des sozialpastoralen Dienstes am Kirchort St. Joseph und der Maltesern Kassel übergeben. Diese unterstützen seit mehr als zehn Jahren Menschen in Not. „Vor allem im Kasseler Norden leiden zahlreiche Menschen unter hohen sozialen Belastungsfaktoren und die Flüchtlingsschicksale in den Quartieren fordern seit Monaten zusätzlich heraus“, erklärt Pfarrer Stefan Krönung, Leiter der sozialpastoralen Dienste, und ergänzt: „Jeden Samstag werden an Alte, Familien und Alleinlebende Spenden aus der Bevölkerung weitergegeben solange die Vorräte reichen. Da kommen oft mehr als 100 Personen!“

„Die Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul haben sich seit jeher die Versorgung von Bedürftigen zur Aufgabe gemacht.

An diese Tradition möchten wir auch in diesem Jahr anknüpfen“, bekräftigt Krankenhausdirektorin Marieluise Labrie.

