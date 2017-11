Pilzinfektionen sind nicht nur lästig, sondern sie werden in ihrer Hartnäckigkeit vielfach auch unterschätzt – auf jeden Fall werden sie totgeschwiegen.

Epidemiologische Daten zeigen auf, dass in Deutschland jeder Zweite mit Fusspilzsporen infiziert ist. Jeder Dritte leidet unter Nagelpilz.

Sowohl abwarten als auch orale Medikation sind nicht die ideale Lösung für Pilzerkrankungen der Hände und Füsse.

Die massive Zunahme der Fuss- und Nagelpilzinfektionen bestätigt diese Aussage.

Eine Chance Nagelpilz zu besiegen besteht darin, dem Pilz den Nährboden zu nehmen und die Keratine der Haut und Nägel so zu verändern,

dass die Pilzsporen dort keinen Nährboden finden. Das ist durch eine spezielle Bearbeitung der Nägel möglich.

Diese Methode wurde in Israel entwickelt, denn die Dermatologen am Toten Meer sind erfahrene Partner,

wenn es um Behandlungsmethoden der Haut- und Pilzerkrankungen geht. Diese Erfolge sind in Deutschland weitgehend unbekannt.

Interessierte haben die Möglichkeit, sich kostenfrei über Nagel- und Fusspilz ausführlich zu informieren,

die Technik der Nagelbearbeitung kennen zu lernen und praktische Tips zum Schutz vor dieser Erkrankung zu erhalten.

Die Veranstaltung findet statt am:

Donnerstag 16.11.2017

Rotes Kreuz Klinikum Kassel

Hansteinstraße 29

Haupthaus

Konferenzraum 4 D

Uhrzeit: 17:00 Uhr

Wegen der begrenzten Platzkapazität ist eine Anmeldung empfohlen.

Tel. 0171 – 4885745

PM: Jutta Lorenzen (HJ)

